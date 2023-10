De Olivia Culpo a Lea Mitchell: quem usa as "bubble skirts" e o que são?

As saias estão a passar por um grande momento. Dos micro aos maxis formatos das saias de ganga, não é de admirar que as "bubble skirts" (ou em tradução livre, saias com efeito balão), a tendência famosa do início da década 2000, esteja a voltar.

Recordando a bagagem histórica desta peça, que remonta à década de 1980, estas saias foram popularizadas através de vestidos de cintura descaída e bainhas com pufes que foram usadas por nomes como a princesa Diana.

Princesa Diana Foto: Getty Images

Mais tarde, na década de 2010, as "bubble skirts" voltaram a ser populares, curiosamente tornoram-se num dos artigos preferidos dos designers que vestiam as jovens estrelas da televisão. Isto levou-nos a versões muito coloridas da saia balão, em combinações totalmente imprevisíveis que incluíam saltos altos, leggings, colares compridos e muitos acessórios, como conseguimos ver pela escolha da atriz Helena Bonham Carter.

Estrela da Disney, China Anne McClain em 2011 Foto: Getty Images

Helena Bonham Carter em 2010 Foto: Getty Images

Mas o que é uma "bubble skirt"? De acordo com a costureira Arancha Rodrigálvarez, num artigo da Vogue Espanha, "uma saia balão é, na verdade, duas saias. Uma interior, mais curta e justa, que suporta outra exterior com muita fluidez e mais comprimento, e que se franze exuberantemente em cima e também em baixo".

Devon Windsor Foto: Getty Images

As trends são cíclicas e esta é só mais uma. A grande diferença desta versão de saia balão, em comparação com a de 2010, recai no facto de os designers terem optado por alterações menos inflacionadas que elevam a tendência. Conseguimos também observar que, em vez de estilos mini e até ao joelho, estão a adicionar este efeito nas saias maxi e nos vestidos, como conseguimos observar com a Olivia Culpo e com a Lea Mitchell, que introduz calças por baixo.