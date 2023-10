Meryl Streep e Don Gummer: um relacionamento de 40 anos chega ao fim

A atriz Meryl Streep e o escultor Don Gummer sempre tiveram uma relação privada. Conheceram-se através do irmão da estrela de Hollywood em 1978, num momento difícil da sua vida. A atriz estava de luto pela perda do namorado e co-protagonista de Deer Hunter, John Cazale, que faleceu de cancro de pulmão. Streep e Gummer tiveram uma ligação imediata e casaram-se seis meses depois.

Meryl Streep e Don Glummer nos Óscares. Foto: Getty Images

O casal tem quatro filhos: o cantor e compositor Henry Wolfe, de 43 anos, e as atrizes Mamie Gummer, de 40 anos, Grace Gummer, de 37 anos, e Louisa Jacobson, de 30 anos, que criaram na sua casa em Connecticut, na histórica cidade de Salisbury. Têm também cinco netos.

Apesar de manterem a relação longe dos olhares públicos, o casal é conhecido pelas suas aparências nos Óscares, sendo que Streep tem um recorde de 21 nomeações para os prémios da Academia, tendo ganho três. Em 2017, a atriz fez um comentário raro sobre o marido depois de aceitar o prémio de Melhor Atriz, na sequência do seu desempenho em A Dama de Ferro. Começando o discurso, afirma: "Primeiro, vou agradecer a Don porque quando agradecemos o marido no final do discurso, eles começam a tocar a música. Quero que ele saiba que tudo o que mais valorizo na vida foi o que ele me deu."

Meryl Streep e Don Glummer Foto: Getty Images

A aparição dos dois em 2018, nos Óscares, foi a última que o casal fez juntos. Apesar de tudo, a notícia chocou as pessoas, sendo que Streep foi vista a usar a sua aliança recentemente nos Prémios Princesa das Astúrias 2023. Um representante da atriz declara, num comunicado: "Don Gummer e Meryl Streep estão separados há mais de 6 anos e, apesar de se preocuparem sempre um com o outro, escolheram vidas separadas".