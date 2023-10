H&M x Rabanne: todas as peças reveladas

Esta é a segunda grande colaboração da marca este ano, depois de estrear a coleção-cápsula com Mugler, lançada em maio. Rabanne, a casa de moda espanhola, foi a escolhida. A marca ganhou destaque nos anos 60, quando as suas criações metálicas da era espacial começaram a dominar as pistas de dança em todo o mundo. Após a reforma do criador, o designer Julian Dossena assumiu as funções da marca e mantém a posição de diretor criativo até os dias de hoje.

Uma década depois, as coleções continuam a ser leais à estética retro-futurista do fundador, com vestidos de malha metálica e peças estampadas com padrões caleidoscópicos, frequentemente vistos em celebridades de destaque e na mais recente colaboração com H&M.

Num comunicado partilhado, Dossena afirma: "fiquei muito entusiasmado por trabalhar com a H&M numa coleção que apresentará a energia vanguardista de Rabanne a um público mais vasto de uma forma democrática", aumenta ainda, "Rabanne sempre foi uma marca alegre, e este evento captou o espírito lúdico da coleção Rabanne H&M. Quero sempre que as pessoas se sintam livres quando usam as nossas roupas, por isso foi ótimo ver os convidados a divertirem-se e a abraçarem o espírito hedonista da coleção".

A coleção foi apresentada durante a semana de moda em paris, num evento no icónico clube noturno Silencio. Contou com a presença de grandes celebridades desde Cher e Elle Fanning até Amina Muaddi e Luís Borges, todos vestidos com peças da coleção, dando um sneek peek ao que vem.

A coleção será composta por roupa de senhora, de homem e acessórios, bem como decoração para a casa. Será lançada em lojas seleccionadas e online em Hm.com a 9 de novembro de 2023.