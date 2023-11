Barbie Ferreira assina coleção para a Levi's

Um conto de fadas sombrio e um sonho nostálgico. É este o sentimento que Barbie Ferreira quis transmitir com esta nova coleção capsula. A atriz esteve presente em todas as etapas de criação, adicionando os seus toques pessoais às peças, como é o caso do desenho de um coelho, feito pelo seu melhor amigo e artista, Ben Evans, que estará presente nas etiquetas.

Etiqueta com o desenho do coelho Foto: DR

A parceria entre a marca icónica de jeans e a atriz conta com oito peças, entre eles um casaco comprido oversized em ganga preta. O efeito lace-up, uma tendência forte desta estação, está presente tanto num corset, como num par de flare jeans. Destaque ainda para uma camisola de malha justa, que faz referência aos anos 90, uma t-shirt oversized com o desenho do coelho, uma constante na coleção, uma saia plissada e um jeans 501 reinterpretados com uma efeito gráfico em lixívia.

Coleção Barbie Ferreira X Levi's Foto: DR

Para dar vida à coleção, Barbie Ferreira recorreu à fotógrafa Petra Collins. As peças estarão disponíveis a partir do dia 17 de novembro no site da Levi's e em lojas selecionadas.