Sabrinas transparentes: To show or not to show?

As sabrinas explodiram no street wear ao longo de 2023 marcando a sua presença em muitas das passerelles das semanas de moda que avisavam o que vestiriamos na primavera/verão 2023. Mas uma reviravolta supreendente foram as sabrinas transparentes, ou as chamadas "Mesh Ballet Flats", ou de redes de pescadores, que têm marcado a sua presença ao serem usadas por celebridades como a Jennifer Lawrence (com as suas Alaïa) até às nossas portuguesas, como Mafalda Patrício (com as Dear Frances).

Mas como é que surgiu esta trend? A resposta é simples, com a The Row, a marca de Ashley e Mary-Kate Olsen, mestres do quiet luxury com recurso a mesh, um material que é uma espécie de rede. Esta versão foi depois adaptada à visão de Alaïa, que a redefiniu usando uma rede, a "fishnet".

Alaïa fishnet ballet flats Foto: Getty Images

As sabrinas transparentes são uma alternativa mais fresca e arejada à omnipresente sabrina de ballet. Segundo Jane Frances, fundadora da Dear Frances, outra marca que se lançou na tendência, o que as torna populares é o facto de resultarem de uma ideia "única e sofisticada", e ainda porque são "delicadas e femininas, mas também elegantes e modernas".

Segundo o motor de buscas Lyst, o interesse pelas sabrinas transparentes aumentou desde o seu aparecimento nas passarelles em fevereiro e esta tendência esta cá para ficar.