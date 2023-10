Oxfords: os sapatos da estação?

Diz-se que o calçado completa o outfit, e isso pode ser facilmente alcançado com os oxfords, originalmente conhecidos como Balmoral, em homenagem ao castelo escocês Balmoral Castle. A mudança de nome ocorreu depois de ganharem popularidade na Universidade de Oxford, em Inglaterra. Elas rapidamente conquistaram os homens e mulheres em todo o mundo, mas a história não fica por aqui.

O grande momento aconteceu em outono de 2019, durante o desfile da Prada em Milão, quando Miuccia Prada, a designer da marca, surpreendeu ao apresentar os Monolith Oxfords, uma versão robusta com uma plataforma alta, em comparação aos "oxfords típicos". Mais de quatro anos após a sua estreia nas passarelas, continuam a ser um dos estilos de calçado mais populares nas ruas, com figuras como Gigi Hadid, e são uma presença regular nos feeds do Instagram, como o de Alessa Winter.

Seguindo o exemplo da Prada, a The Row deu a sua própria reviravolta nos oxfords clássicos, criando versões em pele para a estação outonal e oferecendo-as em tons de marfim e preto. Por sua vez, a marca de calçado espanhola, Sandro, optou por aumentar a altura das plataformas e adicionou um detalhe dourado na parte frontal.

Este estilo de plataforma tornou-se tão popular que designers de todo o mundo estão agora a dar o seu toque pessoal a esta silhueta tradicionalmente "preppy", tornando-a um dos estilos de calçado mais destacado e procurado deste outono.

Hailey Bieber Foto: Getty Images

No outono de 2023, estes sapatos apresentam solas planas ou com plataformas, o que os destaca como calçado contemporâneo, capaz de elevar collants ou leggings a uma categoria semelhante a calças, como vimos nas coleções da Miu Miu. Além disso, são adornados com elementos decorativos como laços, decotes ou fivelas. Com jeans, calças de tecido ou até saias midi esses sapatos combinam com praticamente todas as roupas, conferindo-lhes um toque moderno.