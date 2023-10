Phoebe Philo lança marca homónima com nova abordagem à moda

Desde que apresentou a última coleção para a Celine, em 2017, Phoebe Philo tem permanecido longe das luzes da ribalta, para grande desânimo de muitos na indústria. No entanto, tudo isso está prestes a mudar, a designer acaba de lançar a sua própria marca de moda homónima.

Philo traça um percurso notável, com um início brilhante na casa de moda Chloé, onde dedicou cinco anos da sua carreira até ascender à posição de diretora criativa. A sua influência estendeu-se ainda mais na Céline, onde deixou a sua inconfundível marca durante uma década e cujo legado perdura até aos nossos dias. Celebrada pela sua estética extremamente elegante, contemporânea e minimalista, esta estilista conquistou uma base de seguidoras leais, graças às suas peças de vestuário de excecional qualidade, concebidas para mulheres reais. Cada criação ostentava um propósito claro, permitindo que as mulheres se sentissem poderosas de uma forma autêntica, sem o olhar masculino. Este feito notável desafia as convenções da indústria da moda de luxo, frequentemente dominada por homens, e realça a capacidade única de Philo de captar a essência da feminilidade.

Phoebe Philo Foto: @Phoebe Philo

Em junho de 2021, quando Philo confirmou a liderança na sua própria casa de moda independente, ela revelou a sua missão de oferecer "vestuário e acessórios de excecional qualidade e design". Apesar da independência da marca, conta com um apoio minoritário por parte do gigante do luxo, LVMH. A coleção inaugural inclui 150 estilos exclusivos, disponíveis apenas para compra na loja online destinada aos clientes do Reino Unido, dos EUA e de toda a Europa.

Phoebe Philo Foto: @Phoebe Philo

À primeira vista, somos brindados com uma injeção poderosa de estética, apresentando silhuetas cativantes que ficam gravadas na memória. O toque perspicaz de Phoebe Philo, com uma mistura subtil de peculiaridade e humor, permeia elegantemente peças de vestuário incrivelmente usáveis. As imagens emanam a atitude audaz de Philo, representando mulheres fortes e confiantes.

Phoebe Philo Foto: @Phoebe Philo

De forma refrescante, a coleção mantém-se fiel às suas raízes, mantendo silhuetas simples e poderosas, sem adornos desnecessários. Isso é a prova de que a sua estética resiste ao teste do tempo, apesar de uma ausência de seis anos e das mudanças substanciais na indústria da moda, que insiste na necessidade de mudança e progresso. É como se ela nunca tivesse saído de cena.

Phoebe Philo Foto: @Phoebe Philo

As suas criações para o dia-a-dia também incluem peças versáteis e adaptáveis que podem ser usadas de várias formas. A oferta inicial abrange desde alfaiataria até casacos de couro. Conta também peças mais descontraídas, roupas de noite, calçados, bolsas, óculos de sol e joias. No entanto, a economia de estilo que caracteriza Philo é evidente e intencional. O dom inato da estilista - algo que os seus seguidores aguardavam com expectativa - é a sua habilidade refinada para reimaginar proporções e introduzir novas abordagens à moda. Para esta coleção, a equação de design é clara: ombros amplos e arredondados, calças e, invariavelmente, saltos altos.

Phoebe Philo Foto: @Phoebe Philo

No entanto, esta coleção não segue o paradigma convencional. O que está a ser lançado agora é apenas a primeira parcela, intitulada de A1, de uma série de lançamentos online denominada "Edits", composta por três lançamentos que ocorrerão até dezembro. A A2 seguirá na primavera e assim sucessivamente. Estas coleções estarão disponíveis exclusivamente em PhoebePhilo.com, e a intenção é criar uma espécie de anti-tendência, afastando-se do conceito de estações, em prol do que a designer chama de "criar produtos que perdurem no tempo".