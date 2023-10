Sapatos "studded", a tendência da estação reinventada

Quando notámos que este género de sabrinas estava de volta foi durante a apresentação da marca Ganni, na semana de moda de Copenhaga. Focada inicialmente nas camisolas de caxemira, a marca deu uma nova volta em 2009, quando Nicolaj e Ditte Reffstrup assumiram o cargo de CEO e diretor criativo, respetivamente. O re-branding fugiu do típico estilo escandinavo, que é mais minimalista com a utilização da cor preta, para as cores e padrões vibrantes.

Esta não é a primeira vez que encontramos Ganni nas tendências e não será a última. Esta versão de calçado preto ganhou um toque de Copenhaga com tachas, apliques, fivelas e um toque de brilho, podendo ser usadas com tudo, desde calças de ganga larga, a saias, e até com meias.

Sabrinas Foto: Getty Images

A marca abriu portas para que outras casas de moda pudessem explorarem este novo estilo, como foi o caso da Maje. Se não consegue dispensar €300 pelo par, saiba que também há uma versão da Stradivarius. Da alta moda à moda de rua, pode encontrar os "studded" em todo o lado.