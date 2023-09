Deva Cassel e Iris Law: duas musas e as suas campanhas de outono/inverno

Os traços físicos não deixam margem para dúvidas: tanto Deva, 18, como Iris, 22, partilham as semelhanças com os respetivos pais – todos eles atores: a primeira é filha de Vincent Cassel e Monica Belluci, a segunda de Jude Law e Sadie Frost; e o facto de estarem a seguir carreiras ligadas à Moda mas também ao Cinema, embora ainda em pequenos papéis, neste segundo domínio.

As últimas campanhas da Sisley e da Zara mostram-nas belas, usando as peças do próximo outono/inverno com atitude. "Claro que a minha mãe me dá conselhos, mas também me dá sempre a liberdade de fazer as minhas escolhas. Quero seguir o meu próprio caminho", diz Deva Cassel à Sisley, sobre esta nova campanha, que Iris Law, curiosamente, protagonizou antes de si. "Já tinha visto as suas campanhas anteriores, entre as quais a da Iris Law... a sua feminilidade inspira-me muito." A modelo nasceu em Roma mas viveu quase sempre em Paris, já Iris nasceu em Londres.

Iris veste as malhas quentes da marca espanhola de Ortega, fazendo-nos querer que o inverno chegue já, com um espírito effortless chic e descontraído. As peças são quase todas em malha, transparentes, oversized e em tons pastel ou na escala de cinza, dos vestidos de gola alta aos camisolões. Nos acessórios assistimos ao regresso do grunge, com botas com plataforma estilo combat boots.

Deva Cassel, afirma, ainda, que "para já, conheço melhor o mundo da moda, mas já estou na minha segunda experiência cinematográfica e isso também é muito enriquecedor para mim." Cassel entrou em The Beautiful Summer, estreado em 2023, e vai aparecer num episódio da série The Leopard. Iris entrou em Pistol (2022), I've Been Trying to Tell You (2021) e Will Nature Make a Man of Me Yet? (2016).