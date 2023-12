Zara lança em Portugal a sua plataforma de roupa em segunda-mão

Comprometida com os objetivos de sustentabilidade do grupo Inditex, a marca espanhola acaba de apresentar a plataforma Pre-Owned, uma iniciativa voltada para auxiliar os clientes a prolongar a vida útil das suas peças de roupa.

A partir do dia 12 de dezembro, em Portugal, a Pre-Owned estará disponível nas homepages do site e da app, juntamente com as categorias de Mulher, Homem, Criança e Beauty. Com a chegada desta iniciativa, estarão disponíveis três serviços. Em primeiro a reparação, onde os clientes podem pedir o arranjo de peças usadas, desde a substituição de botões a ajustes de costura, sempre realizados por fornecedores locais. O segundo serviço é o da venda, na qual a plataforma permitirá a venda de peças da marca de qualquer coleção, com segurança, apresentando informações detalhadas e fotografias fornecidas pelo vendedor. Por fim, terá a opção de doação. Aqui os clientes podem solicitar a recolha ao domicílio de peças usadas para a doação a instituições sem fins lucrativos, contribuindo para projetos comunitários locais.

A nova plataforma, já operacional no Reino Unido e França, é uma etapa crucial na estratégia da Inditex para implementar práticas circulares nos mercados-chave até 2025, promovendo a reutilização e reduzindo o impacto ambiental da indústria da Moda.

A Zara tem procurado reforçar o compromisso com a sustentabilidade, delineando metas, como o uso de materiais têxteis mais sustentáveis e a redução significativa das emissões de carbono até 2030. C