Zodíaco. Os signos que vão ter azar no amor em 2023

Não é uma ciência exata, mas segundo as previsões de Paulo Cardoso há pelo menos três signos que não estarão alinhados com o cupido em 2023. Começando com o, sobretudo aqueles que nasceram entre 17 e 20 de abril. Tratam-se de indivíduos que têm de ser menos exigentes e aprender à adaptar-se ao que está em seu redor.De seguida, saltamos para os. Aqui referimo-nos àqueles nascidos especificamente a 21 e 22 de julho, que terão tendência a exigir demais nas relações com os outros, algo que lhes tratá resultados negativos. Por fim, destacam-se osnascidos no início do ano, entre 18 e 20 de janeiro. Estes indivíduos terão Plutão contra si, ou seja, adivinha-se excesso de orgulho no ar e falta de comunicação com o próximo.Vídeo e edição: Ana PintoCoordenação: Ana Filipa DamiãoAgradecimentos: Paulo Cardoso, astrólogo e autor do livro Astrologia 2023