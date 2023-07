Horóscopo de julho: Gémeos, Balança, Aquário

Gémeos

Gémeos. Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de maio

A tensão máxima que conheceu no mês de março tende a voltar numa segunda onda, mas com diferentes características, pois agora já tem mais experiência e outra forma de lidar com os desafios que surgem.

Atenção que a partir de 10 de julho e até ao final do mês terá de ter uns nervos de aço. As circunstâncias da sua vida estão a trazer-lhe crises relacionadas com a sua capacidade de assumir o controlo e a responsabilidade, de forma ponderada e refletida. Lembre-se que vai passar. Os próximos três anos irão decorrer da experiência deste mês, em que fará transformações fortes na sua vida.

É muito possível que queira mudar de direção de carreira, mas que não veja agora essa possibilidade, mas que mesmo assim surjam pequenas coisas que estão ao seu alcance: formações ou livros que lhe tragam algum conhecimento, por exemplo.

2º decanato - 31 a 9 de junho

No amor, a relação está a dar passos em frente, de forma criativa. É tempo de sonhar a dois e entrar num processo de gestação. Esta gestação tem tudo para ser real, no caso de haver o plano de filhos.

No dia 3, na lua cheia, em Capricórnio, o ideal é não ter metas muito elaboradas. Será um dia mais para deixar fluir do que para ter muita ação. Emocionalmente, não há aquela disposição habitual. Tudo vai parecer uma obrigação.

Na lua nova, a 17, em Caranguejo, novas ideias vão sair do chapéu e brilhar. Trata-se do último processo de um projeto maior. A segunda quinzena de julho promete momentos de alegria e partilha. Nos últimos dias do mês, alguns imprevistos profissionais tendem a trazer o caos e a confusão, mas no final tudo ser resolverá se houver capacidade de clareza e de detalhe.

3ª decanato - 10 a 20 de junho

Aproxima-se uma fase de muita criatividade, está com muitas ideias e parece que têm tudo para ir crescendo com o tempo. Os mesmos aspetos trazem influências positivas a relações que começam de forma descomprometida, e até algumas podem ser do passado, uma faísca que reacende.

No amor, quer relações que tenham uma conexão profunda, mas também não sabe exatamente em que moldes, por isso prefere ir caminhando, e pouco a pouco tudo se define.

No geral, sente que há mudanças que quer fazer na sua vida, mas não as consegue pôr em palavras, ainda não percebe completamente a direção que quer tomar. Financeiramente, os astros apontam para o fruir dos resultados do seu trabalho e também o plantar de novas sementes, visando novos lucros no futuro.

Balança

Balança. Foto: Bastian

1º decanato - 23 de setembro a 1 de outubro

É provável que no início do mês ande com irritações relativas a algumas pessoas da sua vida, devido a alguma saturação dos padrões relacionais e habituais. Lembre-se que os relacionamentos espelham a relação que tem consigo. Tenha a coragem de dizer o que pensa, mesmo que isso levante ondas.

No trabalho, está forte a tendência para inseguranças sobre as suas capacidades. Não acredite nessas vozes internas, limite-se a melhorar aqueles que sente que são os seus limites, aplicando-se na sua mestria. Ninguém é perfeito e não há mal em errar. A lua nova, em Caranguejo e a 17, trará um espírito mais confiante, até pelo reconhecimento externo das suas capacidades.

Questões familiares tendem a ser um peso nos seus ombros, sendo esta uma fase de agarrar os compromissos e mostrar provas de maturidade. Com o tempo vai perceber que está a aprender que pode mesmo contar consigo.

2º decanato – 2 a 11 de outubro

No início do mês vai dar por si a querer estar onde é familiar, mas haverá tensão em consegui-lo, no sentido de haver uma atração para experiências novas, com as quais se calhar não se sente tão confortável. Tenha cuidado para não projetar as suas emoções nos outros, pois irá estar com as emoções à flor da pele. Na lua cheia, a 3, em Capricórnio, o seu humor estará mais orientado para picardias do que para gargalhadas. Contenha-se.

Financeiramente, algumas despesas surpresa ameaçam estragar os seus planos, mas na lua nova a 17, em Caranguejo, o ambiente tem tudo para ficar mais leve. O seu humor estará mais virado para a descontração, convívio e piadas.

Na intimidade, um choque de valores sobre o que significa estar em relação parece estar à espreita. Há uma enorme necessidade de clareza na comunicação das necessidades mútuas.

3º decanato – 12 a 22 de outubro

O mês arranca repleto de iniciativas fora da caixa, com as quais se sente especial. Haverá lugar para uma abertura ao outro fora do comum, e para um restabelecer de relações antigas.

Nas questões profissionais, sente que tem de estar condicionada/o pelas regras dos outros e isso traz-lhe saturação, mas há uma humildade que é necessária e essa é a lição do momento. A sua vontade de originalidade e sonho, criatividade e inovação, é vista pelo outro como falta de sentido prático. Porventura, haverá necessidade de aprender a expressar as suas ideias, de forma a serem compreendidas.

A lua nova, a 17, em Caranguejo, vai criar a oportunidade para um ciclo de exploração emocional e de vulnerabilidade. Talvez pessoas na sua vida que via como heróis se mostrem humanos, levando a uma reflexão sobre as suas expectativas. Aproxima-se um período de maior isolamento e de definição de um caminho que tenha a sua marca e não uma submissão às expectativas dos outros.

Aquário

Aquário. Foto: Bastian

1º decanato 20 a 30 de janeiro

Começa a ver os resultados dos seus esforços, mas não em grande dimensão como seria do seu agrado. No entanto, há sinais positivos que não devem ser descurados e que são um bom indicativo das suas capacidades. A lua cheia, a 3, tem tudo para trazer o reconhecimento de algumas pessoas à sua volta.

A sua saúde já viu melhores dias. Sente-se um pouco em baixo de forma e talvez seja boa ideia fazer exames de rotina para perceber a falta de vitalidade. Por outro lado, a fadiga tem tudo para ser resultante de tarefas entediantes que não quer ter de fazer, por terem um elevado grau de rotina.

Os últimos dias do mês vão ser dados a reencontros com pessoas com quem a expressão acontece de forma intensa. O encontro de novas relações é também possível, pessoas com quem sente bastante complementaridade.

2º decanato 31 de janeiro a 9 de fevereiro

A tendência do mês é pacífica, sem ser um daqueles meses em que parece que tudo resolve acontecer. Muito pelo contrário: Haverá uma certa tendência para a serenidade.

No entanto, na lua cheia, a 3, pode ser alvo de comentários sobre a indisponibilidade para falar, por lhe apetecer estar mais num modo de "não fazer nada". Deixe claras as suas motivações.

A segunda quinzena será dada a mais energia, tendo tempo para convívios e para alguma criatividade, mesmo a nível profissional. Se estiver de férias, ou se tiver tempo, haverá espaço para uma veia criativa. Se vive em casal, questões financeiras serão tema nos últimos dias do mês, por haver escolhas a fazer. A situação traz alguma crise.

3º decanato 10 a 17 de fevereiro

O mês tem tudo para começar em festa! Muito convívio, muita companhia, espírito de amizade e partilha. Na vida amorosa há faíscas de atração e vontade de estar. Financeiramente, a situação é positiva e por isso este início do mês promete. A lua cheia, a 3, em Capricórnio, estará imbuída deste ambiente familiar e amoroso em simultâneo.

Emocionalmente, é tempo de se abrir à vulnerabilidade. Dar o corpo às armas, viver um pouco sem a pele protetora. Será uma boa fase para experimentar terapias e frequentar cursos de comunicação das emoções. A lua nova em Caranguejo, a 17, acordará essa vontade de abrir o coração ao mundo.

Os últimos dias do mês serão dados a momentos de criação ou por escrita, ou por desenho. A energia tem tudo para ser expressa de forma romântica, com revelações dos sentimentos aos outros.