Zodíaco. Este será o signo protagonista de 2023, segundo Paulo Cardoso

Touro. O signo protagonista de 2023, o centro de todas as atenções, o que tem as melhores previsões para o ano que está aí ao virar da esquina. Porém, nem todos os taurinos terão sucesso nas mesmas áreas. Os nascidos de 23 de março a 4 de maio terão mais sorte e capacidade de realizar planos a longo prazo, enquanto os de 9 a 14 de maio destacam-se através de uma onda de ideias novas e mudanças positivas. A musa da criatividade abençoa os taurinos que nasceram entre 15 e 18 de maio. Por fim, os de 19 a 21 vão ter Plutão do seu lado, símbolo de renascimento e transformação. Mais detalhes no vídeo, acima.Vídeo e edição: Ana PintoCoordenação: Ana Filipa DamiãoAgradecimentos: Paulo Cardoso, astrólogo e autor do livro Astrologia 2023