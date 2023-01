Astrólogos indicam os melhores dias para casar em 2023

Este artigo é para todos os noivos e noivas que querem casar este ano, mas que ainda não marcaram a data da cerimónia, uma decisão que pode não ser a mais fácil, até porque têm de se ter vários fatores em consideração. Se o copo de água for ao ar livre pode chover e, por isso, os meses de inverno e outono poderão não ser os melhores. O que não quer dizer que os dias mais quentes do ano estejam isentos de desafios.

Felizmente, a astrologia está do nosso lado e pode ajudar-nos a escolher a ocasião perfeita para o que será o evento de uma vida. Em primeiro lugar, deve-se evitar os períodos em que os planetas estão retrógrados. Enquanto mercúrio retrógrado tende a criar problemas na comunicação, Vénus, quando na mesma situação, torna-se uma espécie de inimigo da harmonia nalgumas relações. Por esta lógica, casar no verão está praticamente fora de questão, explica Chloe Joy Schneider, astróloga do StyleCaster. Assim, as melhores datas serão:



28 de janeiro é um ótimo dia para cerimónias. Vénus, o planeta do amor, estará em Aquário, enquanto Júpiter, planeta ligado à abundância e ao crescimento pessoal, estará em Carneiro, o que se traduz em alegria e felicidade.

18 de fevereiro. Afinal, este é considerado o mês mais romântico do ano a propósito do Dia dos Namorados, a 14, por isso não é de admirar que nele conste uma das três datas perfeitas para casamentos. No terceiro sábado de fevereiro, Plutão e Vénus encontram-se em harmonia, conjuntura ideal para intensificar todo o amor que estiver no ar. Por outro lado, Júpiter e Mercúrio, associados ao intelecto, irão garantir que nada falha no que toca à diversão.

Saltamos para o fim do ano para um dia em que a posição de Vénus e de Júpiter proporcionará boa sorte, felicidade, otimismo, confiança e muito amor.