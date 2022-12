Horóscopos 2023. As previsões para o signo de Caranguejo

No primeiro trimestre vai querer avançar no mundo com as suas vontades e desejos e encontrar alguns impedimentos emocionais, tais como inseguranças e medos, ou familiares a quererem interferir no seu poder de ação. Talvez precise de manter a calma. Março parece ser um ponto de partida para querer resolver determinadas questões na sua vida que a prendem, que sente que não a deixam avançar. Vai viver com a sensação de que está a dar dois passos à frente e um atrás para que essas mudanças aconteçam, nomeadamente ao nível financeiro.

As questões familiares estarão à flor da pele. Por um lado, sente-se tentada aprofundar as relações, por outro porque pode existir alguma sensibilidade envolvida. O apoio mútuo ou a necessidade de compaixão e suporte poderá ser uma das razões. Por outro lado, dará por si a interrogar-se sobre as grandes questões da vida e ir à procura de respostas em lugares de fé. A sua ligação à espiritualidade pode tornar-se muito forte ao longo do ano de 2023, chegando mesmo a desenvolver relações no contexto de grupos dedicado a alguma causa religiosa ou de causas compassivas ou de solidariedade.

O início da primavera poderá trazer novos ventos no ambiente do lar. Algo significativo pode mudar a vivência da sua realidade caseira. Financeiramente, abril poderá ter boas surpresas e profissionalmente ter de se adaptar a desafios nunca postos. Maio será um mês em que a harmonia se instala e em que sente um profundo conforto no seu novo ambiente que poderá estender-se a diferentes dimensões: caseira e profissional. A segunda parte do ano tenderá a ter menos crise que a primeira.

O terceiro decanato terá algumas circunstâncias especiais. O ano de 2023 poderá ser de grandes sonhos e no amor de grandes decisões, principalmente no último trimestre do ano em que decisões terão de ser tomadas na área amorosa.