Os signos que vão ter mais desafios e arrelias em 2023, segundo Paulo Cardoso

2023 não será o melhor ano para alguns signos , embora nem todos estejam no mesmo nível de "calamidade". Não são todos, mas muitos dos nascidos com o signo deterão, no ano que vem, desafios particulares. Enquanto uns sentiram a presença forte de Urano, simbolizando o inesperado, com equívocos e perdas, outros terão a tendência para dar passos mais longos que a perna.Algunsterão Júpiter contra eles, o que pode afetar a sua confiança e contribuir para que os planos corram mal. Por fim, temos, indivíduos que necessitam de muito amor e carinho por parte dos outros, mas que não irão recebê-lo o quanto basta em 2023. Há que cultivar a autossuficiência e amor próprio.Vídeo e edição: Ana PintoCoordenação: Ana Filipa DamiãoAgradecimentos: Paulo Cardoso, astrólogo e autor do livro Astrologia 2023