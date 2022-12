Horóscopos 2023. As previsões para o signo de Gémeos

O ano começa com a energia deem força e por isso haverá muito a acontecer com a sensação de que o tempo não para! O primeiro mês será de avanços consideráveis na sua, tanto em fruição do que fez no passado como em novos passos que esteja a dar.Março será o ponto de arranque de uma mudança das estruturas da sua vida, pode haver um vazio e o querer dar lugar a novas ideias e surgir uma crise relativamente a como essas ideias vão ter. Esta crise será necessária para que, nos próximos anos, a nova reformulação da sua vida tenha lugar! Este parece ser um ano de finalização de processos para dar lugar ao novo. Isso parece trazer alguma frustração, porque dar novos passos requer sempre algum grau de incerteza.Ao longo do ano terá períodos de reflexão da sua, estando focada em gerir e canalizar esses recursos de forma eficiente. Uma restruturação irá ser feita nesse sentido no mês de setembro, e em outubro poderá dar início a novas parcerias resultantes de uma mudança. No, entre junho e outubro o foco estará em encontrar formas criativas de viver a sua relação. Há novasque poderão alterar significativamente o rumo relacional ao longo prazo. O relacionamento com os filhos também estará à procura de uma nova expressão, assente em novos valores. Opoderá passar por profundos processos de desilusão relativamente à vida como ela é, agosto poderá ser um momento particularmente complicado no que se refere às relações.