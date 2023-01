Verdade ou mito: é possível ser de dois signos?

Se nasceu a 23 de julho, por exemplo, fica a dúvida se será do signo Caranguejo (22/6 a 22/7) ou Leão (23/7 a 22/8), uma vez que as datas nem sempre são iguais na calendarização de todos os astrólogos, e podem variar por um dia. Há um termo associado à, o que significa que a sua personalidade não pode ser descrita por apenas um signo do Zodíaco e que a pessoa nasce sobre a influência não de um, mas de dois.Mas alguns astrólogos negam esta teoria, como é o caso decorrespondente da revista StyleCaster . "Embora sejamos encorajados a ser criativos com a nossa compreensão do Zodíaco e", afirma, e acrescenta: "O mapa natal está dividido em 12 secções separadas, cada uma representada por uma das 12 casas astrológicas.. A linha que separa uma casa da outra é aquilo a que se chama de cúspide", esclarece.A explicação é, afinal, simples. Quando falamos em signo, falamos no- e, defende a astróloga, que garante ainda que para sabermos ao certo o nosso signo verdadeiro, nestes casos dúbios, é preciso traçar o mapa astral. "Afinal de contas,! Mas se nascesse à noite, isso significa que seria Virgem."