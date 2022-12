Horóscopos 2023. As previsões para o signo de Carneiro

Nos primeiros quatro meses do ano terá presente a energia da expansão e do que é novo, pois parece finalmente conseguir avançar com algumas ideias que já tinha há uns meses ou dar-se o caso de começar a ter resultados visíveis em algum projeto que demorava a avançar. Estará sobre a influência de Júpiter: expansão, vitalidade e energia para disparar em todos os sentidos. O amor tem tudo para estar em alta vibração e as oportunidades na carreira, à vista.



Para o primeiro decanto, no terceiro mês espera-se que haja uma abertura para escolhas que vão mudar completamente as circunstâncias em que vive: libertação é o objetivo. Maio será um mês de transformações atómicas nas relações, novos valores podem permear a sua forma de se relacionar e isso originar uma verdadeira revolução. O segundo decanato começa o ano a dar passos significativos em assuntos de cura física ou emocional que levam a uma profunda transformação nomeadamente em assuntos do coração.



terceiro decanato será desafiado a trabalhar lições nos relacionamentos, como por exemplo o equilíbrio entre dar e receber e o aprender a escutar o outro de forma a perceber o que o outro realmente precisa. O ano de 2023 tem tudo para que seja um ano de descoberta de novos talentos (principalmente a partir de julho) assim como de profunda reflexão sobre as relações, filhos, e relativamente a finanças sobre como realmente investir de forma a fazer crescer os recursos e investi-los num sentido criativo. Amores do passado podem voltar. O último trimestre do ano será rampa de lançamento para novos inícios e novas construções depois de um período de intensa reflexão e melhoramento de junho a outubro.