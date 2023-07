Horóscopo Agosto: Touro, Virgem e Capricórnio

Touro

Touro. Foto: Bastian

1º decanato - 20 a 30 de abril

A lua cheia em Aquário, logo no primeiro dia do mês, trará à tona alguns padrões dentro de si que gostaria de mudar e até eliminar, trazendo talvez o desafio de dar alguns passos nessa evolução. Se tem filhos, esses desafios têm tudo para vir deles, pois poderão trazer à superfície essas tendências comportamentais.

Os primeiros dias do mês serão bons para pôr papelada em ordem e organizar a sua vida. A mente está orientada para o pormenor. Profissionalmente, haverá tendência para um espírito de compromisso e de harmonia com os demais, que demonstrarão também contentamento com o seu desempenho. Na segunda semana, os astros apontam para alguma tarefa desafiante que trará um esforço de ajustamento às normas e padrões existentes, mas com os quais não sente assim tanta sintonia, tendo mesmo assim sucesso em ultrapassá-los.

Em todas as relações, verá a necessidade de conversas que alcancem objetivos e que sejam promotoras de mudança. No entanto, terá de ter em atenção que a flexibilidade é necessária para que todos possam ter voz e participação, a união faz a força. Nos últimos dias do mês a necessidade de ajustamento em questões de parcerias será importante. No que diz respeito à saúde, haverá espaço no seu dia-a-dia para tratar mais de si. No geral, a última semana do mês será aquela em que se sentirá mais em casa e com capacidade de descanso.

2º decanato - 1 a 10 de maio

O mês começa em grande, com muita energia, vontade de expansão e vitalidade. Viagens surgem em primeiro plano com as influências astrais em questão e serão, porventura, inesquecíveis em vários sentidos.

Tanto na vida amorosa como profissional há boas possibilidades. Em ambos os casos, conversas muito importantes têm tudo para acontecer a partir do final da primeira quinzena. Os temas andarão à volta de direções a tomar com planeamento de ações concretas. No amor, a lua nova a 16, no signo de Leão, trará um novo ciclo de desafios com um parceiro ou parceira a querer ter mais atenção, profundidade e vulnerabilidade. Se tem filhos, a criançada tem tudo para ser rebelde e exigir de si maior paciência.

Os últimos dias do mês apontam para uma maior variedade de pessoas à sua volta, maior necessidade de se moldar a diferentes perspetivas e feitios, trazendo desafios à sua natureza mais fixa.

3º decanato – 11 a 20 de maio

A primeira lua cheia do mês, no signo de Aquário, a 1, traz a influência de um novo caminho a seguir, uma mudança necessária de valores e um certo largar do passado que trará excitação por um lado e desconforto por outro, devido ao elemento novidade. Os aspetos em causa trazem também a importância da presença de crianças na primeira quinzena do mês, ou, de uma criatividade expansiva.

Nos próximos anos, a sua individualidade vai experimentar uma libertação sem limites, um renovado interesse pela vida e um grande foco na integração da sua criatividade no mundo. Irá, no entanto, sentir a terra a tremer debaixo dos seus pés, e, certamente, libertar-se do que já não faz sentido. Neste mês de agosto começará já a sentir algumas das vibrações deste aspeto.

No amor, a primeira quinzena apresenta sinais de profunda quebra de rotina, de originalidade, e alguma inconstância. Há uma mudança de capítulo a acontecer, trazendo reflexão para uma nova ação. A partir do dia 12 espere por muita originalidade no seu dia-a-dia e ideias completamente fora da caixa. As conversas assumem dimensões inesperadas e há decisões a serem tomadas na direção da inovação. A 16, a lua nova em Leão trará um ciclo inteiramente novo para si, como uma mudança de pele acompanhada de uma libertação de preocupações.

Virgem

Virgem. Foto: Bastian

1º decanato - 23 de agosto a 1 de setembro

Muitos parabéns Virgem! O mundo agradece a sua capacidade de humildade e serviço ao outro, assim como a sua capacidade espiritual e de purificação.

Esta é uma fase intensa para si. A vida está a propor-lhe o cultivo dos seus talentos no mundo, de forma a ter poder na sociedade e não a ser engolida/o por esta. A sensação de peso nos ombros tem tudo para estar presente, dependendo dos esforços que tem feito para ter presença na sociedade. Esta pode também ser uma fase de grandes concretizações na esfera profissional. Nas diferentes situações, representa uma porta para assumirmos a nossa individualidade com maturidade e cultivarmos o nosso poder. Na vida profissional, será uma época de reivindicação pelos seus direitos.



A última lua cheia do mês, em Peixes, a 31, representará a consciência de um novo papel no mundo, que lhe pode ser trazido pelas suas relações próximas. Se tiver filhos, será uma fase em que haverá uma transformação nos papéis que filhos e pais representam.

No que diz respeito à saúde, tenha em atenção os ossos e a digestão, que estão a precisar de cuidados.

2º decanato - 2 a 11 de setembro

Todo o mês será marcado pela sensação de energia na direção da concretização das suas vontades. Está com espírito enérgico e combativo. Para além dessa energia, está com um otimismo elevado, tem a sensação de poder conquistar o topo da montanha. Ao nível profissional esta energia tenderá a ser muito útil, assim como na vida amorosa e íntima.

Por volta do dia 7, os astros apontam para conversas cheias de pormenor e detalhe assim como da entrega da sua mente a tarefas minuciosas. Trata-se de uma energia adequada à análise de decisões e a tarefas que tragam discernimento e uma qualidade de purificação.

No amor experienciará o fator lua de mel, o romantismo tem tudo para estar presente. Decisões importantes a dois podem ter lugar neste mês tão propício para o seu decanato.

3º decanato - 12 a 22 de setembro

Trata-se de uma fase em que a sua energia e vitalidade estão em baixo, tornando necessário muito trabalho na reavaliação das suas necessidades e de como honrá-las e respeitá-las. Este será o mês indicado para tratar de si e organizar a sua rotina no sentido de uma mudança de estilo de vida.

Financeiramente e ao nível material há condições para a prosperidade ou para boas surpresas. Na última semana, há decisões importante relativas às áreas profissional e financeira.

O final da primeira quinzena vai trazer um sentimento de energia que motivará à ação e a decisões, e na lua nova, a 16, no signo de Leão, trará a possibilidade de virar a página para um capítulo em que as suas necessidades estão a ser respondidas. Se não o fizer, a vida o fará por si.

Capricórnio

Capricórnio. Foto: Bastian

1º decanato - 22 a 31 de dezembro

A habilidade de transmitir as suas ideias de forma clara estará pronunciada na primeira lua cheia do mês, a 1 de agosto e no signo de Aquário. No que concerne à vida profissional, isso pode ser positivo, pois tem tudo para transformar sonhos em realidade, especialmente se envolverem algum tipo de criatividade. Ao longo da primeira quinzena, algumas das ideias terão de ser testadas ao nível da eficácia e depois alteradas consoante as necessidades dos envolvidos.

Afetivamente e na vida familiar terá de conciliar necessidades de todos os envolvidos. Precisará de cultivar objetividade para perceber com clareza quem precisa do quê e como equilibrar a balança, tarefa injusta para quem quer algum descanso. A lua nova a 16, em Leão, trará muitas dessas questões familiares ao centro de decisões e de reflexão para que haja um novo ciclo. A segunda lua cheia do mês trará as relações à baila, havendo encontros com intensidade. A tendência é harmoniosa mas os choques também são possíveis.

Na última semana de agosto terá mais energia e vitalidade, sendo mais indicada para relaxar e aproveitar o que de bom a vida tem para dar. No entanto, se passar férias com amigos ou com família, diferentes desejos tenderão a desafiar o seu sentido de autoridade, trazendo alguma possibilidade de conflito.

2º decanato - 1 a 10 de janeiro

A primeira lua cheia do mês, a 1, no signo de Aquário será em cheio para si. Tem confiança, estilo, energia e vontade de viver. O amor sorri e a vida está cheia de coisas positivas. Viagens que faça têm os ingredientes necessários para o sucesso.

Profissionalmente e na sua vida em geral, esta é uma das suas melhores fases. As ideias fluem, tem energia para a ação e eficácia. Se se decidir a algo é bem possível que o consiga.

A lua nova a 16, no signo de Leão, irá obrigar a alguma paragem no sentido de reavaliar as necessidades dos que de alguma forma precisam da sua atenção, sejam pais, filhos ou membros de outras relações. Essa reflexão não será necessariamente má, pode apenas indicar que algo precisa de perícia e da sua orientação e mestria.

No amor, os astros oferecem-lhe boas notícias. O Sol, a praia, tudo parece contribuir para uma vida afetiva feliz e descontraída.

3º decanato - 11 a 20 de janeiro

Os astros indicam um início do mês agitado, com muitas coisas em mãos. Sente-se com demasiadas responsabilidades e detalhes em cima dos ombros, apesar de já ser habitual, quererá descansar de todo o movimento de cá para lá.

Nas relações, há processos de transformação em curso. O espírito é de negociação, com muita escuta necessária para haver ajustamento de ambos os lados. A partir do final da primeira quinzena, as negociações estarão do seu lado, conseguirá passar a sua mensagem e chegar a acordos necessários. A lua nova a 16, no signo de Leão, trará o início de um novo ciclo em que terá poder para alcançar o que pretende.

Financeiramente, materialmente o saldo está positivo. A sua vida parece estar num novo capítulo neste setor, há um sentimento de caminho pela frente e bastante esperança. A segunda quinzena representará avanços muito significativos nesta área.