Os três signos que vão ter carreiras brilhantes

Dizem os astros que há pelo menos três signos do Zodíaco que têm hipótese de chegar mais longe na sua vida profissional. E se há quem ache que a sorte é aleatória, ou que se constrói, também há quem acredite que esta pode ser influenciada pelos planetas e pelo seu alinhamento. O êxito, porém, não é para qualquer um - é preciso trabalho. No entanto, há signos que têm mais predisposição para o sucesso, pelas suas qualidades inatas e capacidade para ir mais além.



Claro que os Capricórnios, signo cardeal de Terra, fazem parte da lista. Naturalmente líderes e sempre eficazes, os Capricórnios também têm um quê de reservados, e "embora este nível de sigilo possa ser prejudicial ao bem-estar pessoal, por vezes é preciso manter os planos secretos para se ter sucesso", diz Brenna Lilly, astróloga do site Style Caster. É por isso comum encontrar pessoas deste signo em cargos mais tradicionais, por exemplo ligados ao marketing, vendas e finanças - e claro, vê-los em papéis de liderança também.



Mais um signo cardeal, o Carneiro usa a sua energia de fogo para traçar caminhos, tem sempre energia para ir em frente sem olhar para trás, ultrapassando todos os possíveis obstáculos. Uma qualidade essencial para se chegar ao topo de qualquer carreira. Mas atenção: precisam de estar em cargos de liderança para atingir os seus objetivos.



Por fim, Gémeos junta-se a esta restrita lista. Apesar de terem alguma má reputação por se dizer que têm duas caras, as personalidades deste signo conseguem traçar o seu caminho com palavras, fazendo uso da sua boa capacidade de comunicar. Podem vingar em áreas tão díspares como advocacia ou Artes.