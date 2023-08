Agosto tem duas luas cheias. Como o fenómeno astrológico vai afetar cada signo

A lua cheia demora cerca 29,5 dias a fazer o seu circuito em torno do Sol e, por não ser um número que encaixa perfeitamente no nosso calendário, de 2 anos e meio em dois anos e meio, sensivelmente, acontece termos 13 luas cheias num ano em vez das costumeiras 12. Nesses anos, quando a primeira lua cheia do mês é no dia 1 ou 2 (como aconteceu no início de agosto), acontece uma outra no final do mês, e será esse o caso em agosto deste ano. Por coincidência, será também uma super lua, a maior do ano.

A segunda lua cheia, também conhecida como lua azul, a 31 de agosto no signo de Peixes, trará o início de uma nova estrutura. Para os nativos deste signo iniciamos um novo ciclo de maturidade em que algo onde depositamos sonhos e esperanças está em causa. A forma como a pessoa é vista pelos outros pode mudar por via deste início de algo novo. Para os Caranguejos algum novo projeto terá início, seja um novo trabalho, uma nova função, um novo projeto, ou até pode trazer à superfície um novo aspeto da sua identidade. Para os Escorpiões, há um sentimento de liderança forte a acontecer no seu contexto profissional ou familiar. A sua comunicação empática está a tornar possível conquistas positivas e que têm tudo para fazer a diferença nos que estão à sua volta.

No caso dos signos mutáveis Gémeos e Sagitário, os astros apontam para algumas dores de crescimento e a necessidade de alcançar novas características no relacionamento com o outro que representam um passo em frente na forma como têm sido até hoje. Para os Gémeos isso tem tudo para incluir uma nova fase na carreira em que as parcerias serão um elemento muito importante. Para os Sagitarianos, a lua cheia representará uma nova fase no que diz respeito aos relacionamentos, em que colocará esperança renovada no amor, num caminho para a maturidade.

O signo que viverá uma lua azul mais intensa será o Virgem do primeiro decanato, em que terá um verdadeiro reflexo de si mesmo nas conversas que terá com pessoas importantes, e através dessas conversas terá a possibilidade de se remodelar, trazendo reformas à sua vida.

Capricornianos e Touros vão viver esta segunda lua cheia do mês com vitalidade e prosperidade a vários níveis, sendo particularmente positiva para as finanças e para as relações. Balanças e Leões sentirão pouca energia para o mundo relacional e profissional, sentindo que precisam de aprimorar alguns dos seus recursos pessoais no que se refere a estar no mundo lá fora.