Horóscopo de setembro. Carneiro, Leão, Sagitário

Elemento Fogo

Carneiro

1º decanato - 20 a 31 de março

Há muita energia em ação nesta primeira semana de setembro. Haverá tendência para experimentar opor-se aos seus desejos, aos dos outros, assim como às circunstâncias em geral. Ao enfrentar obstáculos pratique a escuta, de forma a responder em vez de reagir a quente. Este tipo de influência tem tudo para afetar as relações amorosas, trazendo atrações animalescas, mas também discussões violentas, dá para os dois lados.

Na segunda semana e até à lua nova a 15 no signo de Virgem, sentirá que as comunicações estarão difíceis. Ao longo dessa semana terá de fazer um esforço para ouvir mais do que falar e refletir bastante. Treine ponderação. Cuidado com a impulsividade e tenha atenção aos detalhes.

Um recomeço na sua vida passará agora por uma fase de reavaliação ou melhoramentos. Seja uma nova relação, seja um novo trabalho, sentirá que há passos a importantes a dar. No final do mês, na lua cheia a 29 no seu signo, terá de reviver situações de escolhas importantes no campo das relações. Sentirá urgência e terá de manter a calma, pensar friamente. Caso se inicie uma discussão, opte por parar e falar noutro dia.

2º decanato - 01 a 10 de abril

No amor ou nas relações familiares, na primeira semana, os astros apontam para a tomada de decisão numa direção, numa área em que não havia consenso. Na segunda quinzena do mês a paixão está forte e tanto se expressará com uma atração instintiva como em choque no relacional.

As comunicações podem ser difíceis na primeira semana do mês, havendo uma necessidade de aprimorar a expressão do que quer e daquilo que para si é instintivo. Tenha moderação na escolha de palavras. O desafio na segunda quinzena será de provar o potencial das suas ideias. Confie em si e lembre-se de trabalhar em equipa.

Criativamente, este mês tem tudo para ser incrível. Algo está a ganhar forma e tem mesmo a sua impressão digital. Sente que há algo com propósito a ser cumprido e isso tem implícita a cura de algo essencial em si. Financeiramente ou profissionalmente receberá sinais de que está no bom caminho. Algo se está a consolidar mas terá de ser mais trabalhado e revisto.

3º decanato - 11 a 20 de abril

Tem sido um período de alguma tensão no que se refere a decisões na vida amorosa e profissional. Parece que há uma pressão no sentido de optar por uma direção de vida mas tem de negociar com parcerias, e a negociação tem as suas fragilidades. Sente que há uma nova identidade a querer ter forma no mundo mas a transformação é difícil. Um sistema filosófico que dê cobertura às suas novas decisões de vida tem tudo para ser ideal neste momento de vida.

As comunicações, tanto pessoais como profissionais, serão alvo de ajustamentos. A lição é a de flexibilidade perante os procedimentos comuns, as formas de pensar habituais e a noção de que por vezes tem de dar o braço a torcer. Na lua cheia, a 29, no seu signo, fuja de confrontos, mesmo dos inesperados. Saiba parar e adiar conversas que estão fora de tom.

Em setembro a saúde chama por si. Haverá a necessidade de fazer exames e tratar de pequenas questões. Os sistemas hormonais e nervosos tendem a necessitar da sua atenção. A lua nova a 15, no signo de Virgem, trará um novo início relativamente a questões sobre a sua vitalidade, mas também trabalho! Na vida profissiona começará um ciclo em que terá muito em que pensar.

Leão

1º decanato - 23 a 31 de julho

No início de mês terá claro um conjunto de metas a alcançar, um sentido de missão, que exigirá trabalho e espírito de equipa. Mesmo que sinta que o que está em causa é exigente, lembre-se de ir melhorando ao longo do processo, à medida que se abre a sugestões e até críticas. A 23 sentirá um avançar criativo nos seus projetos e ideias em geral.

Em termos relacionais e amorosos, esta será uma fase de algum necessário equilíbrio no dar e no receber, e conversas importantes têm tudo para acontecer nesse contexto. A lua nova a 15, no signo de Virgem, marcará o início de uma nova rotina a dois, um apontar de armas para tudo aquilo que se tem a melhorar e será inspirador.

A lua cheia a 29 de setembro trará uma vontade de gozar a vida e seguir os instintos. Telefonemas a pessoas do passado ou encontros ao virar da esquina têm tudo para trazer memórias ou repetição de situações. Cuidado para não se arrepender de atos impulsivos.

2º decanato - 1 a 11 de agosto

As reviravoltas do amor e as reflexões profundas do último mês têm finalmente uma resolução e avançam. Nesta relação, sabe melhor quem tem ao seu lado depois deste período e, provavelmente conhece-se melhor a si também. Em termos criativos ou até mesmo artísticos continua a ser uma fase forte, com um grande sentimento de identidade.

No seu trabalho e vida pessoal quer encontrar uma nova forma de viver, com novos valores e há um vazio que sente na sua rotina. A crise passa por não saber ainda como quer viver mas sabe que quer mudar algo, e há que experimentar novos cursos, novos conhecimentos que lhe indiquem o caminho. Até março do ano que vem trará bastantes revelações nesse sentido.

Profissionalmente está no início de algo novo que exige muitos estudos e atenção ao pormenor. Parece ser desafiante e até cansativo, momentos de descanso serão necessários mas terá sucesso, principalmente se conseguir trabalhar em equipa.

Financeiramente, há que repensar os gastos.

3º decanato - 12 a 22 de agosto

Está num sentido de missão grande, quer alcançar algo importante para si e para a sua família e parece que atravessa o deserto para alcançar esse objetivo. Trata-se de uma situação que exige humildade, esforço e paciência. Os astros estão do seu lado e a trazer inspiração.

Nas relações, no geral há novos comportamentos que quer pôr em ação mas está a ser difícil, voltando a cair em padrões antigos, o que pode gerar "combustão interna". Quando tal acontecer, volte atrás e tente de outra maneira.

Profissionalmente, alguns comportamentos erráticos, seus ou das pessoas à sua volta, trazem alguma instabilidade ao ambiente, dando vontade de fugir. Financeiramente, há também alguma instabilidade. Será necessário aprender a desanuviar da tensão. A lua cheia a 29, no signo de Carneiro, trará uma maior leveza à sua vida.



Sagitário

1º decanato - 22 de novembro a 1º de dezembro

A vida profissional está a fazer com que adquira aptidões que ainda não tinha e, com isso, está a ganhar uma nova visão sobre si mesma/o. Por outro lado, é provável que esteja a reunir recursos para alcançar algo a longo prazo e esse é também um fator de maturidade e crescimento. A lua nova a 15, no signo de Virgem, será vivida com imensa criatividade para detalhes e planos para um futuro próximo.

Nas relações, o mês começa com um fortalecimento de laços. Há mais confiança nas suas capacidades de estabelecer um espírito de cooperação e cumplicidade. No início da segunda quinzena, o seu espírito crítico estará acentuado por isso previna-se, não seja demasiado picuinhas.

Fisicamente, é possível que se sinta com mais limitações. Alguma lesão ou apenas menos vitalidade tendem a interferir com as suas rotinas de atividade física, trazendo alguma frustração. A lua cheia a 29, no signo de Carneiro, trará mais energia e vontade de expansão. Até à próxima lua nova será um ciclo de exploração mas se ainda tiver lesões, tenha cuidado.

2º decanato - 2 a 11 de dezembro

O mês tenderá a ser marcado por dúvidas relativamente ao que fazer em determinada área da sua vida. Profissionalmente haverá confusão relativamente ao propósito das tarefas em mãos. Se houver papéis a assinar, convém esperar por um sentimento de absoluta clareza mental. Cuidado com o excesso de autocrítica, a perfeição não é estática, mas antes um processo em evolução que acontece através de tentativa e erro.

Financeiramente, até dezembro, estará a repensar, a traçar novos planos. Trata-se de uma fase de restruturação. Mesmo em termos daqueles que considera serem os seus recursos e talentos, há uma reflexão que trará renovação. Quanto mais tempo passar no meio da natureza, mais respostas encontrará.

No amor, os astros indicam que tem passado por uma fase de aprofundamento, reavaliação do que é importante e que há uma vontade de descobrir o mundo a dois e iniciar uma nova etapa em conjunto. Este mês será preenchido de histórias que ficarão no álbum para mais tarde recordar.

3º decanato - 12 a 21 de dezembro

O início do mês começa longe da perfeição emocional. Logo no dia 1 sentir-se-á como se lhe tivessem sugado a energia. Aconselham-se caminhadas, técnicas de meditação ou exercício físico para afastar a letargia. Apesar de sentir essa desorientação, tudo se está a compor para um novo sentido de direção na sua vida.

A lua nova a 15, no signo de Virgem, trará um virar de página relativamente a questões profissionais e em tarefas que tem vindo a desempenhar com grande detalhe. Novas ideias têm tudo para aparecer no seu caminho, apesar de estar numa fase em que se sente com pouca estamina. Não deixe a depressão apoderar-se e reconheça o que de bom está a surgir.

Nas suas relações, trata-se de uma fase de ginástica, primeiro tente dançar ao som da música do outro e depois mostre-lhe uns passos novos. É uma fase que exige muita paciência e entendimento do contexto e valores do outro para pouco a pouco introduzir as mudanças que respondem às suas necessidades. Isto aplica-se em todo o tipo de relações e não apenas às íntimas. A última semana será a melhor para os afetos.