Horóscopo Agosto: Gémeos, Balança e Aquário

Gémeos

Gémeos. Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de maio

O mês começa com conflitos de ideias e devido a algum cansaço, tenderá a ter dificuldade a responder aos desafios com assertividade. Seguir o que está estipulado e o que é a regra será a resposta necessária. Tenha algum cuidado com a impulsividade.

A lua nova em Leão, a 16, trará uma maior leveza e criatividade para o seu dia-a-dia, mesmo atravessando uma fase de muita responsabilidade. Os últimos dias do mês darão azo a maior harmonia e descontração.

A última lua cheia do mês, a 31, trará alguns desafios para resolução, mas sentirá que tem parceria e apoio na situação em questão. Juntos têm mais força. Há uma nova forma de estar no mundo que está a nascer e isso requer bastante sacrifício e esforço, mas valerá a pena.

2º decanato - 31 a 9 de junho

Os desafios profissionais marcarão o início do mês, trazendo muita necessidade de energia física e mental aos seus dias. Os astros indicam que é por uma boa causa, que está a chegar ao fim de um ciclo e que financeiramente há perspetivas de prosperidade. Esta fase serve para levar ao mundo a sua criatividade e originalidade e fazer as coisas à sua maneira.

Tenha em atenção que este mês irá necessitar do dobro do descanso. Há muitos detalhes e pormenores a ter em conta e a sua mente simplesmente não estará com o mesmo nível de concentração. Além de descansar muito irá necessitar de ter precaução com tecnologias e usar lembretes para tudo e mais alguma coisa, pois haverá muita tendência à distração.

A lua nova a 16, no signo de Leão, será altamente positiva para si, trazendo um ciclo de leveza, criatividade e descontração. No amor tenderá a sentir que há novas possibilidades na relação e mesmo nas amizades, há tendência para novas conexões.

3ª decanato - 10 a 20 de junho

Há novas direções que quer tomar na sua vida mas não está a conseguir dar o passo em frente, de exteriorizar as suas ideias, e isso gera frustração. Terá de cultivar alguma paciência pois ainda não há clareza suficiente para avançar e há temas do passado a fechar. Há oportunidades ocultas em diferentes áreas da sua vida e a lua nova a 16, no signo de Leão, trará essas oportunidades à luz do dia. Talvez por isso, a partir de 23, será uma fase de preparação de detalhes e pormenores que irão exigir muita atenção. Ao mesmo tempo precisará de descansar e estar em modo descontração. Terá de ter muito cuidado com papéis, assinaturas, documentos.

Nas relações, o passado bate à porta: pessoas com quem não aprofundou no passado têm tudo para aparecer e ter uma oportunidade no presente. Mesmo a relação consigo própria/o está em grande destaque, trazendo uma nova qualidade para a sua vida e para o seu dia-a-dia.

Em questões profissionais, esta será uma fase de exploração criativa dos seus recursos e talentos. Tem tudo para ir mais fundo na descoberta do seu potencial.

Balança

Balança. Foto: Bastian

1º decanato - 23 de setembro a 1 de outubro

Na lua cheia de 1, em Aquário, sentir-se-á com disposição para estar com os outros, em convívio e partilha. Amigos de outros tempos têm tudo para reaparecer, ligar ou mandar mensagem!

Profissionalmente e em questões familiares, há a necessidade de se pôr na linha da frente e dar atenção à integração da sua pessoa nessas duas esferas. Dá trabalho, mas há um lugar que é para ser ocupado por si, e não dá para delegar noutros. Nota-se que há uma vontade de autenticidade e de encontrar uma função no mundo que seja espelho dessa originalidade, mas requer esforço e dedicação essa procura. Não lhe apetece voltar à mesma lengalenga do passado, mas não sabe como andar para a frente. Serão tempos de reflexão. A lua nova a 16, no signo de Leão trará muito este último tema à sua mente e impelirá à ação.

A partir de 27 irá sentir energia, vitalidade e muita energia focada nas relações. Faíscas intensas têm tudo para surgir em parcerias, essas faíscas tenderão a ser de atração mas ninguém diz que não serão de repulsa. A 31, a lua cheia em Peixes tenderá a trazer alguma sensação de incompreensão da parte dos outros. Poder-se-á dizer que se sentirá mais blue.

2º decanato – 2 a 11 de outubro

A primeira lua cheia do mês em Aquário trará boa disposição e vontade de convívio e de alegria. Será uma altura para perceber quais são as suas necessidades no momento, mesmo no meio das suas relações: o que é que precisa? Expressar aquilo que necessita será importante. Os últimos dias do mês serão os melhores para os seus relacionamentos, havendo intimidade e boa disposição. Há uma tendência astral para pessoas do passado surgirem do nada.

Na última semana do mês há uma energia criativa no ar. Estará conectada com um forte sentimento de beleza e bem-estar e com a criatividade acentuada.

Financeiramente, há uma tendência para sentir-se com limites e a pensar mais nas poupanças, porém, a última semana será uma com mais recursos, e por isso sentir-se-á melhor nessa esfera.



3º decanato – 12 a 22 de outubro

Há um sentimento de frescura e jovialidade a marcar o início de agosto. As suas relações tendem a ser inspiradoras e mesmo a vida amorosa terá faíscas renovadas. A 12, as relações no geral poderão surpreender e os astros apontam para conversas importantes e decisivas. A lua nova a 15, no signo de Leão, marca o início de um novo ciclo.



A parte profissional estará sujeita a pequenas falhas na comunicação, gerando alguma frustração. Está presente uma necessidade de adaptação da sua parte a procedimentos recorrentes do outro lado mas que não vão de encontro à sua forma de ver as coisas.

Financeiramente, há imprevistos no caminho. Algumas expectativas que tinha podem sair defraudadas ou custos que não estavam nos seus planos poderão aparecer.

Aquário

Aquário. Foto: Bastian

1º decanato - 20 a 30 de janeiro

O mês começa com o foco da lua em si! A lua cheia será mesmo no seu decanato, ajudando a trazer luz às suas dinâmicas nas relações com o outro e por vezes à dificuldade de integrar a sua natureza no mundo. Neste início do mês, a capacidade para pôr em palavras o que se passa consigo estará difícil, sentindo que não há nada que consiga dizer que não soe complicado. Por outro lado, se estiver num ramo da ciência, algo nas suas mãos é de enorme detalhe e algum bloqueio tenderá a estar presente.

Em casa, esta é uma boa altura para limpezas, deitar fora o que já não é preciso. Sentirá estas arrumações como um processo de limpeza interna, de purificação. Cuidado para não deitar fora coisas valiosas para outros e originar uma crise. Discussões "por dá cá aquela palha" têm tudo para acontecer no final da primeira quinzena. Uma boa maneira de canalizar esta energia será o foco no autocuidado: exercício, dieta e terapias ou massagens. Melhor momento para os relacionamentos será a última semana do mês, em que se sentirá melhor na sua pele.

Profissionalmente ou nos estudos tenderá a sentir-se num bloqueio, o que exigirá um colocar de lado a perfeição e fazer a tarefa que tem mãos, sabendo que a voltará a rever várias vezes e que o melhoramento é possível. Cuidado com distrações e tecnologias.

2º decanato - 31 de janeiro a 9 de fevereiro

Maleitas e queixas a começar o mês de agosto, por isso se viajar leve consigo um kit SOS pois estará com propensão para sofrer de falta de vitalidade. Estar em grupos de pessoas será para si uma tarefa cansativa devido às dúvidas que surgem sobre o que deve fazer, como o fazer e com quem. Será um desafio ter flexibilidade nos seus valores e conceitos.

Este tem tudo para ser um mês em que quererá estar em alinhamento com práticas amigas do ambiente e até pegar num cartaz e ir reivindicar para a rua um mundo mais verde.

A segunda semana será marcada pela sua capacidade inventiva e criativa, pondo as mãos à obra para arranjar soluções ou criar algo. Tem tudo para ter em mãos situações com uma enorme exigência de atenção ao detalhe.

No amor, a lua nova em Leão, a 16, aponta para o início de um ciclo no qual segundas tentativas estarão em cima da mesa ou o aprofundar de relações no que diz respeito à intimidade. Padrões do passado são passíveis de vir à superfície para serem trabalhados.

3º decanato - 10 a 17 de fevereiro

Esta é uma fase em que tem alegria em tomar a iniciativa, criar situações novas, pôr em prática o seu espírito inventivo. Sendo, assim, uma fase altamente criativa em que descobre talentos e virtudes.

No amor, relações do passado têm tudo para ser recicladas ou haver padrões que reconhece numa relação do presente, de alguém do passado. Há questões relacionais a serem trabalhadas e muito do que é profundo virá à superfície para ser curado. Os astros aconselham a alguma advertência para comportamentos erráticos, não deite fora relações amorosas por questões menores. A lua nova em Leão, a 16, trará as questões amorosas com toda a intensidade e talvez haja uma outra paixão a interferir com a sua relação. Se for o caso, tenha clareza e, se necessário, afaste-se das duas pessoas para perceber o que realmente quer.

A última semana será a dada a alguma letargia, falta de motivação e cansaço. Será uma boa fase para cuidar da sua saúde com rotinas diárias de coisas que lhe fazem bem.