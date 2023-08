Horóscopo de setembro. Gémeos, Balança, Aquário

Elemento Ar

Gémeos

1º decanato - 21 a 30 de maio

Setembro começa com frenesim na área das relações: muita comunicação, muitos contactos e vontade de festa e partilha. A partir desses múltiplos contactos, é possível que algum traga ideias novas de futuro, possibilidades de parceria ou até novos interesses por explorar.

Nota-se uma vontade grande de largar os padrões convencionais de vida e adotar um estilo de vida com novos valores, porém não é fácil e uma desmotivação tem tudo para ter lugar. O peso da responsabilidade do dia-a-dia faz com que queira um novo propósito, uma vida com mais sentido. Isso faz com que haja uma crise que origine essa procura e algo novo se começará a desenhar.

No que diz respeito à saúde, é altura de mudar de hábitos. O corpo é bem capaz de dar sinais daquilo que tem de ser diferente. Setembro é um bom mês para as análises de rotina. A primeira e última semana do mês são aquelas em que beneficiará de maior vitalidade e vontade de viver.

No campo afetivo, a lua cheia em Carneiro, a 29, proporcionará o ambiente ideal para momentos íntimos.

2º decanato - 31 a 9 de junho

O início do mês será marcado por detalhes sem fim, gerando uma bola de confusão. Terá de ter a capacidade de descansar, pressionar o botão desligar. Por altura da lua nova, a 15, em Virgem, terá a possibilidade de virar a página, gritando um "finalmente!" Será o início de uma nova fase relativamente a esses assuntos em mãos.

Está em curso o final de um ciclo inteiro relativamente à sua vida profissional, financeira e/ou amorosa. E os próximos meses são de revisão de detalhes, repensar valores e formas de agir de forma a transcender os limites que tem sentido a estes níveis. Profissionalmente, os astros apontam para um fator sorte em ação na sua vida.

A dois, estes serão tempos de experiência, havendo uma vontade de exploração de possibilidades e de serem criativos em conjunto. A lua nova a 15, no signo de Virgem, trará muitos contactos com uma grande diversidade de pessoas, será um ciclo excitante a esse nível.

3ª decanato - 10 a 20 de junho

O querer deixar a sua marca no mundo, à sua maneira, está a mostrar-se ser mais difícil do que pensava. Este é um tempo em que a desmotivação espreita, mas, em simultâneo, há noção do caminho de individualidade a trilhar, com espírito de guerreira/o. A fé será importante substituto do sentimento de vazio.

É comum, com os aspetos em causa, sentir-se um grão de areia perante a imensidão da praia. Isole-se dessa sensação e dedique-se à mestria do que tem de fazer, passo a passo, o movimento vai ajudar ao desbloqueio. Terá de se esforçar em alcançar a mestria dos detalhes mas terá sucesso.

Contactos importantes que irá travar na primeira semana vão parecer coisa do destino! A lua nova em Virgem, a 15, representará um momento-chave de mudança de capítulo. Apesar dos passos serem pequenos, há algo maior a ter lugar num futuro próximo. No amor, a lua cheia em Carneiro vai ser forte. Estará com o charme nos níveis mais altos e há uma energia intensa a fluir. Se for bem canalizada, trará algo do passado à vida.

Balança

1º decanato - 23 de setembro a 1 de outubro

Parabéns, Balança! O mundo adora a sua capacidade de entendimento do outro, a sua arte para a diplomacia, a sua vontade de paz e a sua elegância! No mês do seu aniversário, talentos esquecidos tendem a ser revistos, repensados e redescobertos, trazendo a possibilidade de novos inícios no futuro. O mês começa com vontades renovadas, novos desejos e imensa vitalidade para ir ao encontro de novas oportunidades.

Enquanto a nova fase não começa, está ciente de que tem de se adaptar ao que há. As relações trazem-lhe um sentido de limitação e obrigam-na/o a adequar as suas expectativas perante os outros. Profissionalmente, terá de se libertar de algum sentimento de desadequação e fazer como sabe, passo a passo vai fazendo melhor. A perfeição vem com a repetição.

Questões financeiras e gestão das finanças a dois ou profissionalmente tenderão a estar sobre tensão. Aquilo que orienta a escolha da aplicação dos recursos tem tudo para ser diferente consoante o olhar de cada um.

Na semana dos seus anos, estará com o fogo todo! Sentir-se-á com energia e vontade de explorar o mundo.

2º decanato – 2 a 11 de outubro

O mês começa com vontade de gozar a vida em todos os seus prazeres. Se está numa relação isso pode significar que o momento é de conexão e entendimento. A segunda quinzena abre com a sua vitalidade elevada, querendo usá-la para se relacionar com os outros e por isso uma variedade de contactos se avizinham. A lua cheia, a 29, no signo de Carneiro terá o Sol no seu decanto e por isso trará um ciclo de intensidade relacional, onde seguir os seus desejos instintivos será de extrema importância.

Financeiramente, este não é o momento em que sente a carteira mais recheada! Talvez porque as férias se fazem sentir devido aos passeios e viagens. O convite da vida é que repense na sua relação com os bens materiais e faça aí uma metamorfose, talvez tornando um talento seu em algo rentável.

Na saúde, haverá notícias importantes na primeira quinzena do mês, por isso atenção a essa parte da sua vida.

3º decanato – 12 a 22 de outubro

Os últimos tempos têm sido de reencontro com uma criatividade profunda e alegria de viver. Se está numa relação, algo do passado tem tudo para ressurgir, seja o fogo da relação, sejam pessoas do passado.

Ao nível individual, a sua forma de estar no mundo está a mudar, está a libertar-se de valores que toldavam a uma forma de se relacionar e está a abrir-se a novas visões. Em parte, porque parte de si, sente uma certa desilusão com a forma como a sociedade funciona, a as expectativas que, na sua perspetiva, têm sido defraudadas.

A lua nova em Virgem, a 15, trará um ciclo de acertar de pormenores profissionais que quase encerram um ciclo, para que outro comece. A lua cheia a 29, no signo de Carneiro, trará um incêndio à suas paixões. Algo de muito significativo terá início neste dia. Estão energias muito forte em ação e dará início a um ciclo importante nas suas relações.

Aquário

1º decanato 20 a 30 de janeiro

No início do mês tenderá a sentir que a sua mente está pouco eficaz e pouca dada a pormenores, apesar de ter de fazer algum esforço pois tem tudo para ter tarefas de pormenor para realizar. Alguma disciplina será necessária, com necessidade de revisão do que fizer, umas quantas vezes. Profissionalmente, parece haver algo ao qual se está a candidatar, ou a finalizar um ciclo importante.

A sua energia estará muito relacional na primeira semana, tendo vontade de sair por aí e trocar ideias. Os astros apontam para afinidade mental com algumas dessas pessoas, algo que para si é muito importante.

A lua cheia em Carneiro, a 29, pode trazer o encanto do amor. Acendendo faíscas em relações já existentes ou novas relações.

2º decanato 31 de janeiro a 9 de fevereiro

A vida amorosa parece apresentar desafios neste início do mês, Conflitos sobre quem fez o quê e quem tem culpa tendem a estar no prato do dia. A mente estará com tendência a estar muito focada nos detalhes, ou alguma das pessoas da relação tenderá a ser altamente crítica. Será um bom momento para respirar fundo e trazerem um sentido de escuta das necessidades de cada um na relação. As finanças também estarão no centro do fogo cruzado. A segunda quinzena trará diplomacia e capacidade de avanço dos dois na mesma direção.

Financeiramente, esta é uma fase de ter objetividade quanto aos recursos necessários para alcançar os seus objetivos e um plano eficaz para conseguir o que precisa. Apesar de representar uma crise pois exige de si aptidões ou qualidades que estão ainda a maturar, precisa de experimentar e ver o que dá.

Setembro, será também um mês para cuidar da sua saúde. As influências astrais mostram a realização de cuidados pessoais que podem passar por dieta e exercício físico, mas também a realização de diferentes tipos de análises de rotina.

3º decanato 10 a 17 de fevereiro

Está numa fase importante, num culminar de um ciclo que trará coisas muito positivas na sua vida. No entanto, tudo indica que na lua nova, a 15, no signo de Virgem, inicia um ciclo exigente e não sente que esteja à altura do que é pedido. Terá de ter a capacidade de avançar com toda a sua inventividade e capacidade metódica. Deixe as exigências de perfeição de lado e avance com a sua mestria, passo a passo e voltando atrás as vezes necessárias para refazer ou melhorar.

No que se refere à saúde, esta é uma fase em que pode andar com mais stress e ter menos vitalidade. Será necessário descansar. Cuide de si a todos os níveis: emocional, mental e físico.

A lua cheia em Carneiro, a 29, trará um sentimento grande de destino à sua vida. Seja por via de uma relação que reacende a sua chama e traz novas possibilidades, seja por alguém do passado que reaparece e dá novas cartas. Mesmo profissionalmente, pode representar alguém que surge como uma ajuda importante para o seu processo presente.