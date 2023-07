Horóscopo Agosto: Carneiro, Leão e Sagitário

Carneiro

Carneiro. Foto: Bastian

1º decanato - 20 a 31 de março

Amizade será a palavra-chave do primeiro dia do mês, com a lua cheia em Aquário a trazer-lhe boas influências no campo relacional. O convívio está potenciado pelas energias astrológicas, apesar de à sua volta alguém com demasiada atenção a detalhes lhe dar mais trabalho do que gostaria.

Em termos materiais os astros apontam para novos investimentos no horizonte ou para que perca a cabeça por objetos que captam a atenção pela sua beleza. Profissionalmente, terá em mãos tarefas que exigem atenção minuciosa, com grande atenção ao pormenor. Financeiramente, tem sentido uma necessidade grande de contenção, o que tende a criar crise e frustração.

O final da segunda quinzena convidará a esforços no contexto das suas relações. Será o caso de receber muitas pessoas em sua casa e de ter de se adaptar a diferentes vontades e necessidades. Na sua relação mais íntima terá de repensar algumas situações e de chegar a consensos. A lua nova, a 16, no signo de Leão, marcará o início de um novo ciclo relativo a essas conclusões e decisões.

2º decanato - 1 a 10 de abril

A saúde pode ser um ponto fraco na primeira semana do mês. Pequenas complicações ou alergias terão espaço para interferir com a sua vitalidade. Pensando nestas influências tome previdências e fortaleça o seu sistema imunitário. Será uma boa fase para pensar nas melhorias a fazer na dieta e no estilo de vida.

Na vida profissional e relações será uma fase de conversas, planeamento e de ter em conta pormenores. Essa necessidade de cuidado tem tudo para a/o deixar de nervos em franja. Será uma excelente altura para exercitar a paciência! Exercícios de respiração são indicados para esta fase.

Na vida amorosa, o capítulo é dado a novos inícios e a projetos comuns. A lua nova em Leão, a 16, trará algo do passado mas revisto e repensado. Será um dia inspirado, por isso ande de bloco e caneta à mão para apontar ideias e visões ousadas. A segunda quinzena será particularmente criativa, inventiva e ideal para estar com outra pessoa.

3º decanato - 11 a 20 de abril

Este último decanato de Carneiro está numa fase particularmente criativa e renovadora. Tudo o que tem que ver com o seu destino próximo, a renovação dos seus talentos e aplicação no mundo, está em destaque. Há, no entanto, um sentido de urgência presente ou um sentimento de impasse, como se questões de vida ou de morte estivessem sobre a mesa. É por isso um tempo de trabalho dos recursos pessoais, de forma a criar segurança para as mudanças que estão em curso.

Na vida amorosa não se poderá queixar de monotonia. Os astros apontam para harmonia neste campo, mas, também, muitas atividades, muito convívio e troca de ideias. A lua nova, a 16, no signo de Leão trará uma renovação de sentido às suas relações. Se ter filhos está nos planos, esta tem tudo para ser uma boa altura para estar com crianças ou pensar nisso.

No que se refere à saúde, a segunda quinzena será mais propensa a pequenas indisposições por isso aposte na prevenção, ande com uma bolsa SOS. As questões profissionais serão de grande exigência e a atenção ao pormenor será importante.

Leão

Leão. Foto: Bastian

1º decanato - 23 a 31 de julho

Agosto traz logo no início ideias em grande, mas de difícil aplicabilidade, ou porque os parceiros não estão na mesma onda e é necessário diálogo para acertar agulhas ou porque, no momento, as circunstâncias não são as ideais. Alguma diplomacia e flexibilidade estarão a seu favor.

As suas relações, logo na primeira semana, terão tendência a mostrar-lhe com clareza algumas das suas atitudes. Ver as coisas da perspetiva dos outros é algo que o/a ajuda. A última semana será a mais harmoniosa nos afetos.

Financeiramente, um golpe de sorte está no caminho. No que se refere às suas iniciativas de maior liberdade, é altura de dar uns passos atrás e repensar. Profissionalmente, na segunda semana, haverá tendência a sentir raiva e frustração por desejar mudança e essa tardar a chegar. No final da segunda quinzena a última gota de água tem tudo para trazer conversas difíceis: respire fundo e lembre-se que ninguém é perfeito e que todos temos as nossas coisas.

2º decanato - 1 a 11 de agosto

Parabéns! O mundo aprecia essa vontade de ter um caminho especial no mundo e esse sentido de criatividade. Obrigada pela generosidade e capacidade de amar. Este é o seu mês e talvez por isso o comece com tanta energia e efusividade. A lua cheia em Aquário, logo no dia 1, irá acontecer mesmo em linha com o seu Sol, trazendo um dia cheio de partilha, com amizades e alguns imprevistos. Será um bom dia para ter um segundo plano na manga.

Os astros apontam para exageros financeiros e a necessidade de cultivar valores diferentes na gestão das suas finanças. Outra forma de expressão da influência em questão é relativa a uma mudança de filosofia de vida no que se refere a questões ambientais. Profissionalmente, os aspetos mostram novos sonhos para o futuro, mas avisam que deve manter os pés na terra.

A lua nova em Leão, a 16, tem tudo para trazer as relações amorosas à baila. Amores do passado ou do presente tendem a ser revividos em questões essenciais de forma a ter a suas necessidades levadas em conta, e de forma a perceber o seu valor nas relações, mas também o valor do outro e a objetividade das necessidades do outro. O encontrar de novos valores para a relação será um tema presente.

3º decanato - 12 a 22 de agosto

Parabéns, Leão! O Sol, regente do seu signo, rege o coração, e o seu amor pode irradiar sem limites! Que esta possa ser uma volta ao Sol plena de criatividade e propósito.

Pelos aspetos em trânsito, parece ter uma tarefa grande em mãos, que faz com que haja um sentimento de destino especial. Precisa de disciplina e humildade para a correção dos erros que encontra pelo caminho, o que nem sempre é fácil. Esta fase tem tudo para ser uma altura de afirmação pessoal no mundo.

O amor é tema de destaque! É altura de compromisso, de desenhar caminho e avaliar perspetivas a dois. Há valores que quer renovar, hábitos que quer largar e por isso esta é uma altura em que se pode tornar óbvio o que gostaria que fosse diferente. A lua nova no seu signo, a 16, inspirará a tomada de decisões e o virar da página de alguns temas. A segunda quinzena será para si marcante.

No campo profissional e financeiro, procura novas formas de rentabilidade e está, por isso, a ser uma fase de crescimento e inovação mas com imprevistos e alguma ansiedade. Trata-se de um início de um novo capítulo o que traz sempre alguma instabilidade.

Sagitário

Sagitário. Foto: Bastian

1º decanato - 22 de novembro a 1º de dezembro

Vitalidade e energia marcam os primeiros dias do mês. Apesar de assumir uma nova responsabilidade no mundo, sente que essa maturidade é necessária e há boa disposição e alegria.

Profissionalmente, ser-lhe-á pedida muita atenção a detalhes e aí é que as coisas se complicam, pois a mente terá mais uma tendência para a leveza e folia mas o detalhe chama por si. No final da segunda quinzena, os astros apontam para maior sentimento de liberdade.

A lua cheia, a 16, em Leão, trará alguém do passado ao seu presente. Pessoas que já não via há algum tempo tendem a surgir e a acender faíscas. Será que tem algo por resolver? A lua azul em Peixes, a 31, terá para si um tom muito relacional em que se espera convívio e troca de ideias com uma variedade de pessoas.

2º decanato - 2 a 11 de dezembro

A primeira semana será marcada por um espírito de convívio e vontade de viagens. Se viajar, faça-o com atenção redobrada, pois conflitos relacionados com documentação ou detalhes que passaram despercebidos têm tudo para estar na calha.

Financeiramente, os astros apontam para uma espécie de bloqueio ou sentimento de falta de segurança. É necessário muito trabalho para ultrapassar essa sensação de bloqueio, não se deixe levar por um sentimento de falta de confiança e seja resiliente.

A lua nova, em Leão, a 16, trará harmonia no ambiente relacional. Haverá vontade de partilha, boa disposição e sentido de humor. Este tom afetivo deverá manter-se na segunda quinzena.

3º decanato - 12 a 21 de dezembro

O mês começa na mó de cima. O espírito é de festa e confraternização e os afetos estão beneficiados por esta energia solar. A autoestima está positiva e sente que a sua individualidade se afirma no mundo com carisma.

Financeiramente, não está onde queria estar mas "dá-se um jeito" e consegue dar a volta por cima. No entanto, sente a preocupação de mudar o cenário para um de maior prosperidade e eficiência.

A lua nova a 16, no signo de Leão, vai ser de reset relacional: mais uma volta no carrossel, com novas perspetivas e intenções. Se tem em mente filhos, os que já tem ou os que quer vir a ter, a influência astral em questão tem tudo para significar um início de um ciclo importante nessa relação.