Não diga isto! As piores coisas para dizer aos signos de Ar e Água

Os signos do elemento ar entram num certo desespero quando lhes dizem "és muito racional, não és"? E de facto são, mas nem sempre é bom ouvir as verdades. Quanto às frases que se candidatam a encanitar cada um dos signos, para deixar um Gémeos roído basta dizer um "Epá, nem vais acreditar no que é que aconteceu! Ai! Desculpa não te posso contar" - é ver os olhos a revirar. Já com os Balanças, basta dar a entender que alguém não gostou deles ou de alguma coisa que eles fizeram e é o suficiente para lhes infernizar a semana. Comentários sobre a sua aparência ou escolhas de moda são tóxicos para este signo como "esses sapatos estão um pouco fora de moda ou "essa cor já não se usa". Nos Balanças há também a categoria dos indecisos que vão ficar à toca com um "Hoje, escolhes tu?". Experimente dizer a um Aquário "precisamos de falar" para ele começar a bufar, porque falar sobre as emoções não é o seu forte. Respostas como "Não penses tanto, as coisas são como são" também são candidatas a um ar de quem comeu algo estragado.

No elemento água, todos sabemos como Caranguejos, Escorpiões e Peixes sentem tudo de uma maneira intensa e nem sempre são compreendidos, levando a algumas reações que os deixam a salivar de raiva. Vejamos, no caso do signo Caranguejo: "Tenta abstrair-te", "Calma aí um bocadinho" são aquele tipo de expressões que eles odeiam! Como se sabe, caranguejos andam para a frente e para trás no mesmo assunto ou tarefa e se chega alguém que lhes diz "deixa estar, eu faço" eles descem ao submundo. Por falar em submundo, com os escorpiões um "Não penses nisso" vai originar a resposta "Então penso em quê?" com um olhar fulminante. Se quiser mesmo deixá-lo uma semana a enviar-lhe "pensamentos-flecha" a pergunta: "És um pouco obcecado, não és?" será a indicada. Finalmente, com o signo de Peixes se o quer levar a águas agitadas, experimente as seguintes teclas: "És demasiado sensível", "deixa lá, não ligues" ou o "Não te preocupes tanto com tudo".

Na primeira parte deste artigo explorámos as frases que não se podem dizer aos signos de Fogo e Terra. Pode aceder ao artigo aqui.