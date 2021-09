Quais são os talentos de cada signo? Um a um, fique a saber

A vida profissional é uma das áreas centrais da vida. Algumas pessoas parecem saber desde sempre do que gostam e o que querem, mas a dado momento sentirem que está na altura de mudar. Outras, descobrem o que gostam mais tarde na vida. O mapa astral pode dar algumas respostas. Deixando a nota de que estamos a fazer uma generalização e de que cada mapa constitui um caso único. No mapa astral as casas 2, 6 e 10 vão muitas vezes dar respostas sobre algumas das tendências profissionais da pessoa em questão.



Aqui fica uma análise mais geral, signo a signo.

Carneiro – Os Carneiros precisam de aprender lições de liderança, têm algum caminho a percorrer nesse sentido. Como gerir o instinto na relação com o outro e com as autoridades na sociedade, como aprender a ouvir o outro e a considerar o outro e as suas ideias. Depois de chegarem a esse equilíbrio são incríveis pioneiros e sabem orientar caminho. Regidos por Marte, os Carneiros podem ter a energia do guerreiro, estando muitas vezes ligados à função de militar. Profissões ligadas ao instinto e à capacidade de experimentação são ideais. Muitas vezes, são pessoas que já experimentaram diferentes carreiras de forma a perceber onde é que se sentem especiais. Precisam de independência e de liberdade, por isso não é raro trabalharem por conta própria.

Carneiro Foto: Bastian

Touro – Os signos Terra estão muitas vezes ligados ao elemento até mesmo na profissão e por isso a Antropologia pode ser uma área de eleição. A gastronomia e profissões venusianas, ligadas à estética, estão também relacionadas com o arquétipo de Touro. A ligação à terra e ao campo fazem com que a agronomia esteja também muito ligada a este arquétipo. Sendo este dos signos mais materiais do Zodíaco as finanças e a bolsa, assim como os investimentos em geral podem estar na sua alçada. Profissões relacionadas com a voz também encaixam neste nestas personalidades.

Touro Foto: Bastian

Gémeos – São os contadores de histórias do Zodíaco. É comum trabalharem nas áreas da publicidade, jornalismo, comunicação e marketing. Adoram variedade de temas, conhecer pessoas e têm a velocidade necessária para tratarem de mais de um tema em simultâneo. A escrita e o desenho estão também dentro do espectro de talentos deste arquétipo. Têm uma enorme capacidade de se desenrascar e de arranjar alternativas à última hora. Juntamente com o Sagitário e o Peixes podem ter muito sentido de humor. É o arquétipo do conhecimento lógico e por isso a Ciência é o nome do meio dos Gémeos.

Gémeos

Caranguejo – São dos mais trabalhadores do Zodíaco. Devido à polaridade de Capricórnio, estão cá para aprender a construir a própria independência emocional. Uma das incógnitas pelas quais passam é a de fazer equivaler trabalho à sua qualidade emocional. Quando o conseguem, escolhem muitas vezes profissões ligadas ao feminino como por exemplo a Moda. São também excelentes a cuidar do outro e a proteger, assim como a lidar com crianças ou com o mundo infantil. Muito empáticos têm também muito sucesso na comunicação.

Caranguejo

Leão – A expressão é o que o Leão mais procura, assim como serem donos do seu destino. Adoram a beleza física e por isso muitos têm profissões relacionadas com o corpo e o seu lado estético. Há também muitos Leões artistas e artísticos sendo a música, o teatro, a escultura, a pintura algumas das suas formas de expressão. O audiovisual é também uma das suas áreas de eleição. Podem ser bichos do palco. No entanto, há pessoas com este arquétipo muito presente no mapa que estão à procura dessa criatividade, mas que ainda não a encontraram e sentem essa urgência.

Leão

Virgem – Os Virgens são incríveis em profissões que requerem pormenor, metodologia e análise. Muitos são dados a trabalhos ligados à gestão financeira, contabilidade, tesouraria e todo o tipo de área em que o pormenor seja a regra. Também as áreas da saúde estão muitas vezes relacionadas com este arquétipo. Por ser o signo onde o serviço ao outro assume muita importância podemos ver Virgens em quase todo o tipo de trabalhos. Muitas vezes são os que procuram a cura holística como caminho de vida ou os que optam por vidas mais espirituais, vendo o trabalho como o caminho para a espiritualidade. São também dados a profissões relacionadas com animais ou a trabalhar em ambiente de laboratório.

Virgem

Balança – Tal como os Gémeos, são excelentes comunicadores estando muitas vezes ligados às profissões onde a relação com o outro é necessária: diplomacia, advocacia, relações-públicas, recursos humanos, apoio ao cliente, marketing, são alguns exemplos. Juntamente com os Touros adoram o tema da beleza e não é raro estarem ligado às áreas da decoração de interiores. Como os Leões, adoram a beleza da arte e enveredam muitas vezes por esse caminho.

Balança Foto: Bastian

Escorpião – Não é raro encontrar as áreas da investigação e da psicologia quando o tema de Escorpião está enfatizado no mapa astral. Têm a mente penetrante e adoram desvendar mistérios sejam eles científicos, médico, policiais ou psíquicos. É também no esoterismo que muitos escorpiões vão encontrar o que lhes faz sorrir o coração. Gostam de penetrar nos mistérios da existência e normalmente têm essa facilidade. Juntamente com Virgem e Peixes, o Escorpião pode muitas vezes dedicar-se à cura do outro. Profissões ligadas à morte e à vida podem ser comuns. Tem também relação com o universo dos vírus e bactérias.

Escorpião

Sagitário – São os viajantes do zodíaco e por isso é fácil encontrar o tema de Sagitário evidenciado nas pessoas que trabalham em viagens seja por terra, ar ou mar. Muito dado à procura de sabedoria, este é o arquétipo do professor e do que investiga a verdade. A filosofia está também muito conectada ao Sagitário. Juntamente com o Escorpião adora perscrutar as ligações Céu – Terra ou Indivíduo – Cosmos. Juntamente com os Virgens gostam de estar conectados com a natureza. Alguns têm o secreto sonho de serem os eternos estudantes.

Sagitário

Capricórnio – Adoram subir a montanha até ao topo. Muitas vezes são os investidores de eleição, os políticos e os gestores. Tal como os Caranguejos, por vezes podem perder a conexão com a sua verdade interna e sentirem que trabalham sem ser no que realmente gostariam levando a uma profunda sensação de vazio, culpa e depressão. Podem muitas vezes lançar tudo ao ar e começar de novo na procura dessa sintonia. São os grandes construtores e muitos encontram grande interesse na arquitetura. Natural tendência para a responsabilidade e autoridade.

Capricórnio Foto: Bastian

Aquário – Podem ser os artistas deste mundo nas mais diferentes áreas, mas também os cientistas que estudam os temas mais extravagantes. Encontram perícia nas áreas humanitárias e adoram fazer o mundo evoluir. Por isso, muitas vezes têm um pezinho à frente de todos e podem ser conhecidos como os revolucionários. Têm mais talento que os comuns mortais para as tecnologias. Por vezes, podem-se perder na sua excentricidade e não conseguir conciliar a sua inteligência com a forma como o mundo opera, quando conseguem, podem ser os melhores.

Aquário Foto: Bastian

Peixes – Os Peixes como último signo do Zodíaco podem ser a junção de todos os talentos pois são verdadeiros camaleões. Por isso, o tema de Peixes muito presente no mapa astral traz por vezes a representação, o cinema, a Moda e a Beleza. Podem ser dos mais glamourosos do Zodíaco principalmente juntamente quando existe o arquétipo de Balança ou Touro à mistura. A sua sensibilidade pode levá-lo a cuidar dos mais desfavorecidos e a sua intuição pode fazê-los procurar a espiritualidade ou a religião, assim como profissões relacionadas com a cura. São criadores de grandes sonhos e podem por isso sofrer grandes desilusões. Juntamente com Gémeos, podem ser dados à escrita.