As piores coisas que se podem dizer aos signos Fogo e Terra

Comecemos pelos signos de fogo. Eles têm todos algo em comum, gostam de ser expansivos e não gostam de se sentir limitados. Carneiro, Leão e Sagitário não conseguem evitar ficar enervados perante um não. Experimente dizer a qualquer um deles "não porque não quero" e vai ver as narinas a abrir e as sobrancelhas a entortarem-se. No Carneiro em específico, dizer-lhe: "não concordo" deixa-os possuídos! E, depois, colmatar com "tem calma ou tenta ter um pouco mais de paciência" vai levá-los a ficar da cor de um tomate. Já com os leões o "não vais conseguir" é mesmo para os fazer saltar da cadeira ou até mesmo: "o que tu devias fazer era isto…" Nos sagitarianos tudo o que mexe com o conceito de verdade que defendem é um território sensível: no campo pessoal, o dizer-lhes "não é bem assim" sem qualquer argumentação ou até mesmo "estás a projetar" ou "isso são "teorias da conspiração" tem tudo para os deixar bem desconfortáveis.

No lado Terra, encontramos os signos mais enraizados, menos precipitados e com vontade de estabilidade. Por isso não é raro apontar aos Touros a sua lentidão com frases como: "Epá, despacha-te" o que os vai deixar não mais rápidos mas, mais aborrecidos. Já alguma vez viu a reação de um Touro ao tirarem-lhe comida do prato? Se quiser experimente, só por graça, ou basta pedir: "posso tirar um bocadinho?". "És mesmo egoísta" também se encontra no catálogo das frases que mais os irritam. Com os Virgens basta dizer que algo que eles fazem é insuficiente ou que está mal feito para lhes saltar a tampa! Já com o signo de Capricórnio, que tem de manter sempre tudo sob controlo o "És muito rígida/o" ou quando estão nas fases em que parece que o mundo vai cair "Isso vai tornar-te mais forte" deixa-os mais danados que um cão raivoso! As frases "só pensas em trabalho" ou ainda "Deus castiga" levam unhas a desparecerem das mãos deste signo.

Os signos de ar e de água também têm as suas especificidades, a serem exploradas noutro artigo.