Os signos que terão a melhor rentrée

A lua nova em Virgem, a 15, está em sintonia com o início da segunda quinzena, aquela geralmente associada à rentrée. Não podia ser melhor este alinhamento, pois Virgem traz todas as novas rotinas que queremos adotar de forma a sermos mais eficientes, naquelas que são as nossas vontades de conquista para o ciclo que se avizinha, na direção do nosso bem-estar e felicidade.

Capricórnio encabeça a lista, sendo "conquista" a palavra-chave para este ciclo. Prevêem-se o início de novos projetos destinados à prosperidade. Há mesmo a possibilidade de êxtase em vários sentidos. Cinco estrelas para o campo das amizades e parcerias, será sentido um realinhamento com as pessoas que realmente lhe despertam interesse e sintonia.

Se Capricórnios estão na mó de cima, o signo de Virgem não fica nada abaixo. Terá uma rentrée focada na harmonia e com foco num novo ciclo de prosperidade material. Este será um ciclo de regeneração em vários campos, com destaque para o amoroso.

Os Touros estão numa fase fértil. Estão a estabelecer-se para um novo capítulo nas suas vidas e a criarem asas para voar. Querem alinhar-se com o seu instinto, e com a sua força e perseverança trazer mudanças significativas à sua vida. Neste início de segunda quinzena há novas ideias que vão criar raízes e prepararem-se para crescer de forma sólida e próspera.

Apesar de com alguns dilemas emocionais, o Escorpiões ainda conseguem estar nesta lista. Aventuras e emoções marcam a rentrée! Adivinham-se viagens cheias de histórias que vão inspirar o novo ciclo. A espiritualidade neste signo também está muito enfatizada. Também no elemento água, os Peixes vão ter uma rentrée cheia de foco e organização atraindo os parceiros ideais para as suas missões!



Entre os que terão um início de ciclo mais sério estão os Carneiros, com dificuldades nas comunicações. A palavra-chave é ponderação e saber retirar-se. Os Sagitários estão também mais reservados, focados na estruturação e planificação das suas vidas, algo que contraria o seu espírito habitual de expansão. Para estes, é agora tempo de maturidade e de fazer crescer. Quanto aos Gémeos, estes estão numa crise de mudança de capítulo: necessitam de adquirir novas competências e ganhar outras qualidades no seu caráter para a nova fase que se avizinha.