As alcunhas carinhosas (e as mais inesperadas) que Kate e William partilham entre si

O beijo que até fez William corar num jogo de polo em Windsor. Foto: Getty Images

Kate e William, acompanhados pelos três filhos, numa visita a um grupo de voluntários em maio 2023. Foto: Getty Images

Quando pensamos emsempre aos mil e um protocolos que seguem e, muitas vezes, não conseguimos mesmo imaginá-los em. Acontece que, tal como qualquer comum mortal, eles têm sentido de humor e partilham gestos de carinho entre si.Mais recentemente, no final de uma, pudemos ver- algo muito raro de ver em público no que toca a membros da realeza. A verdade é que, o facto de fazerem parte da coroa britânica, não os impede de terem gestos em privado capazes de fazer corar alguns de nósSoube-se agora quetem algumaspara William, e que uma delas remete para a falta de cabelo do marido: trata-o por "careca", baldy na versão inglesa, segundo Tom Quinn, escritor e fonte próxima da Firma.O autor do livro, publicado em fevereiro, afirma que a informação lhe chegou através da equipa do palácio de Kensington, que também revelou osque os príncipes de Gales têm um para o outro. Kate chama William de ", expressão derivada da palavra inglesa baby, que significa bebé, e de "Em contrapartida, de acordo com Quinn, o príncipe também tem alguns apelidos para Kate:são apenas alguns.Recorde-se quequando ambos estudavam na, corria o ano de. O relacionamento só foi tornado público em, quando foram vistos pela imprensa durante umas férias juntos. Emsepararam-se por um breve período, mas rapidamente voltaram para os braços um do outro,Hoje, têm, de 10 anos,, de 8, e, de 5. E também para estes existem alcunhas, algo que tem vindo a ser revelado, pouco a pouco, pelo próprio casal. Em maio passado, por exemplo, por ocasião da coroação do rei Carlos III, Kate revelou o nome querido que chama ao filho mais novo,. Enquanto visitavam o grupo de escuteiros Brownie, em Slough, Inglaterra, ouviu-se a duquesa dizer ao filho: "Põe isso no lume,!", referindo-se aosSupostamente, tambémtem a alcunha de "", muito usada pela mãe. Durante uma viagem ao norte da Irlanda em 2019, Kate revelou-o a uma senhora que se encontrava no público e que estava a falar com a princesa de Gales sobre o próprio filho, na altura com quatro anos. "Oh, tem a mesma idade da Lottie", terá referido Kate, de acordo o The Daily Mail Jáé conhecido como. Em entrevista à Vanity Fair , um pai da antiga escola de George (Thomas's Battersea), revelou que os amigos do pequeno príncipe o chamavam de. O nome supostamente pegou em casa, e Kate e William agora chamam-no de(como a marca de chá).