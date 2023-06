A reação do príncipe William a um comentário sobre Kate

Não é a primeira vez que alguém tece comentários sobre Kate Middleton, princesa de Gales e mulher de William desde 2011. Desta vez, numa conversa durante a recente inauguração do Oak Cancer Centre no Royal Marsden, em Londres, o protagonista foi um utente que recebeu tratamento no centro especializado no combate ao cancro durante dez anos. À conversa com William, recordou com algum humor envolvido os anos que passou no local e a forma como foi lá tratado. "Está a ver estas pessoas aqui? São feias, mas são boas [pessoas]", disse, referindo-se às enfermeiras presentes, segundo a publicação norte-americana People.

De seguida, a sua mulher elogiou as novas intalações do centro, acabando por ser interrompida pelo marido, que mais uma vez quis brincar com o príncipe: "e a sua mulher não é má, é uma rapariga simpática", disse. William acabou por reagir com muito humor e simpatia, respondendo apenas que ele era " muito falador" e que "as enfermeiras estavam de olho em si", referindo-se ao autor do comentário.







A visita ao Oak Cancer Centre é mais uma das obrigações do príncipe William enquanto presidente do Royal Marsden NHS Foundation Trust há mais de 16 anos, cargo desempenhado anteriormente pela sua mãe, a princesa Diana. No discurso realizado durante a inauguração, o príncipe disse que estava "encantado por celebrar a abertura de um notável centro de tratamento e investigação, que irá transformar a vida dos doentes com cancro". Declarou ainda que "o Oak Cancer Centre é um marco importante na história do Royal Marsden e no futuro do diagnóstico precoce".



Numa publicação do Instagram oficial, o príncipe e a princesa referiram ainda que o centro "irá reunir doentes e investigadores no mesmo teto para prestar os melhores cuidados e obter os melhores resultados possíveis para os doentes com cancro".

Princesa Diana ao pé do filho William em 1994. Foto: Reuters

Em 2020, William reagiu do mesmo modo, com um sorriso e agradecendo o elogio, quando uma fã lhe confessou que admirava os duques e que gostava muito de Kate.