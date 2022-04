Como o caso Johnny Depp e Margot Robbie se tornou ainda mais sinistro

Ao segundo dia do julgamento que levou Amber Heard e Johnny Depp a tribunal, a comunicação social americana começou a expor as verdades ditas pelos advogados de ambos., durante as filmagens de O Diário a Rum, casaram em 2011 e divorciaram-se em 2016.As lutas em tribunal de difamação começaram pouco depois, com Johnny Depp a acusar a ex-mulher de inventar ter sido vítima de violência doméstica e de abusos enquanto foram casados, e com Amber Heard a manter as acusações e pede que este seja julgado por continuar a mentir em relação aos alegados crimes que cometeu. A atriz acusa Depp de maus tratos provocados pelo consumo excessivo de álcool e drogas, durante o período em que estiveram juntos.Neste segundo dia de julgamento, que aconteceu a 13 de abril no tribunal Fairfax County Courthouse em Virginia, um amigo do ator, Isaac Baruch, deu um testemunho forte, por vezes suscitando risos por parte dos que estavam em tribunal - mas mais tarde ficou emocionado ao contar como as alegações de violência doméstica tinham "arruinado" a vida e a família do ator, revela a Sky News.Durante o julgamento também foram apresentadas mensagens da irmã de Depp, Christi Dembrowski, para a atriz, dizendo: "eu amo-o muito, mas ele precisa de ajuda", alegamente referindo-se ao irmão. A meio do seu testemunho, contou ainda que na infância, ela e os irmãos sofriam de violência por parte da mãe.Mas esta sessão ficou marcada por comentários mais violentos, apresentados por