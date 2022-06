Johnny Depp e Amber Heard: o que acontece agora, e como ambos reagiram?

Resumidamente, o júri considerou que Johnny Depp foi difamado por Amber Heard quando ela se descreveu num artigo testemunho como uma "figura pública representativa de violência doméstica", escrito em 2018 para o The Washington Post , mas também que Amber Heard sofreu difamação por um dos advogados de Johnny.

Num julgamento por difamação que envolve figuras públicas tão proeminentes como Johnny Depp, 58, e Amber Heard, 36, o veredito é sempre o mais aguardado dos momentos, embora a "viagem" tenha sido um entretenimento para quem quisesse assistir, uma vez que estava disponível para streaming no Youtube. Esse veredito encerrou um capítulo na história dos dois atores a 1 de junho de 2022.

Quanto às punições financeiras em si, o júri indicou um valor de 15 milhões de dólares em danos compensatórios e punitivos, mas o juiz limitou o total de danos punitivos, considerando os limites legais, para um total de 10,35 milhões. Por sua vez, o júri concedeu a Heard 2 milhões de dólares em danos. O que estava em causa era uma indeminização de 50 milhões pedidos por Depp, valor que Amber Heard duplicou.