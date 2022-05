Porque vai Kate Moss testemunhar no caso Depp-Heard?

Sem fim à vista, o caso que opõe Amber Heard e Johnny Depp arrasta-se dolorosamente pelo mês de maio. Segundo a imprensa norte-americana, Kate Moss, ex-namorada de Depp, irá testemunhar em defesa do ator durante a sessão marcada para esta quarta, 25. Depois de Vanessa Paradis e Winona Ryder, ex-namoradas do ator, terem dado o seu contributo para o caso (testemunhos que se tornaram públicos em 2020), eis que é a vez da modelo de 48 anos contar a sua versão da história.

Tal decisão resultou do depoimento que Heard deu a 5 de maio, no qual a atriz descreveu uma violenta discussão que teve com Depp em 2015, além de mencionar um rumor de que o ex-marido era violento para com Moss e que inclusive a tinha empurrado de um lance de escadas abaixo.







Efetivamente, o romance das duas estrelas de Hollywood, que durou entre 1994 e 1998, foi altamente noticiado, principalmente após o ator de Piratas das Caraíbas ter sido preso por destruir um quarto de hotel em Nova Iorque. A separação não foi fácil para a modelo, que na altura estava na casa dos 20 anos. "Chorei durante anos", revelou numa entrevista à revista Vanity Fair, em 2012. "Nunca houve ninguém que fosse realmente capaz de cuidar de mim. O Johnny fez um pouco isso."

Verdade ou não, o depoimento de Moss será fulcral para fortalecer (ou desacreditar) a inocência de Depp.