"Recebo ameaças de morte todos os dias". Amber Heard transtornada em tribunal

Após várias semanas de um longo julgamento por difamação, e apesar de todos os testemunhos terem sido bastante intenso, esta semana Amber Heard falou com visível agonia sobre as ameaças de morte que tem recebido. "São milhares de ameças desde que este julgamento começou. As pessoas gozam com o meu testemunho sobre como fui violentada." Neste momento, a advogada de Depp, Camille Vasquez, tenta interromper as palavras de Heard, mas é-lhe permitido retomar a palavra.



"Tem sido agonizante, doloroso, a coisa mais humilhante pela qual eu já passei na minha vida. Eu espero que nunca ninguém tenha de passar por algo assim. Eu só quero que o Johnny me deixe em paz. Eu só quero que ele me deixe em paz. Tenho dito isto há vários anos."