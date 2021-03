Angelina Jolie vítima de violência doméstica? Atriz afirma que sim, e tem provas

Pitt pediram o divórcio em setembro de 2016 e há cinco anos que lutam em tribunal pela custódia dos filhos. Embora as razões oficiais que levaram à separação do casal não tenham sido tornadas públicas por nenhum dos dois, sabe-se agora que existem

queixas de violência doméstica de Angelina Jolie, 45 anos, contra Brad Pitt, de 57, de acordo comovos documentos apresentados em tribunal, e como avança o programaOs documentos, apresentados por Angelina ao tribunal a 12 de março, deixaram claro que o julgamento do divórcio poderia incluir testemunhos relativos a alegações de violência doméstica tanto de Angelina como dos seus filhos. O casal "Brangelina" partilha seis filhos - Maddox, 19, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14, e os gémeos Knox e Vivienne, 12. De acordo com um processo judicial relativo aos seus filhos menores, tanto o ator como Angelina devem conceder permissão aos tribunais para chamar Zahara, Knox, Vivienne, e Shiloh para testemunhar no processo de custódia. Como Maddox e Pax são adultos não necessitam do consentimento dos pais para testemunharem no julgamento.Em causa pode estar, 19, e que pode ter sido uma das razões a precipitar o pedido de divórcio por parte de Angelina, durante uma ocasião em que Brad Pitt estava, alegadamente, alcoolizado. Maddox testemunhou contra Brad Pitt como parte da batalha pela custódia, segundo a revista US Weekly, e quer mesmo mudar legalmente o seu apelido para Jolie, algo que a atriz não apoia.Numa entrevista que deu à, Angelina disse que se separou "para o bem-estar da minha família" e que "foi a decisão correta", acrescentando que "algumas pessoas tiraram partido do meu silêncio, e as crianças vêem mentiras sobre si próprias nos meios de comunicação social, mas eu lembro-lhes que elas conhecem a sua própria verdade e as suas próprias mentes".