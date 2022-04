Jack Depp, o filho "desaparecido" de Johnny Depp e Vanessa Paradis

Enquanto a família se encontra constantemente debaixo das luzes dos holofotes, Jack Depp esconde-se na sua sombra, longe da imprensa e das redes sociais. E talvez não seja para menos. O jovem, que celebrou o seu 20º aniversário a 9 de abril é filho do ator Johnny Depp (que se encontra numa longa batalha em tribunal contra Amber Heard) e da cantora francesa Vanessa Paradis e irmão mais novo de Lily-Rose Depp, optou por seguir as pegadas dos pais em Hollywood.



"O meu rapaz, Jack, sempre foi um artista muito talentoso", revelou Johnny ao Philippine Daily Inquirer em 2014, citado pelo Daily Mail. "Ele desenha muito bem. Também toca música muito bem. Ele tem jeito para isso para isso. Para além de peças e coisas escolares, não mostrou qualquer desejo de se tornar ator. Whew." Alguns anos mais tarde, o jovem sentia pela primeira vez o "bichinho" da representação, em 2016, quando participou no filme Yoga Hosers, ao lado de outros membros da família.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por (@jackidepp)

Leia também Johnny Depp poderá ter de mostrar as conversas que teve com as atrizes que namorou

A partir daí, a sua carreira no grande ecrã é quase inexistente, já a lista de páginas de fãs de Jack no Instagram é exatamente o oposto, embora o mesmo não "exista" na rede social em questão. Contudo, deparámo-nos com uma conta no Twitter que poderá pertencer ao filho mais novo de Depp, com a seguinte descrição: "Esta é a minha única rede social". Ainda assim, permanecem algumas dúvidas, visto que o último post data de 13 de abril de 2019.

A vida discreta que o franco-americano leva foi algo que os pais lhe ensinaram a si e à irmã desde pequenos. "Crescer numa família como a minha, aprendi sempre a importância da privacidade e da sua valorização e de manter as coisas só para nós mesmos", afirmou Lily-Rose durante uma recente aparição no The Drew Barrymore Show. "Os meus pais conseguiram dar-me a mim e ao meu irmão a educação mais discreta possível. É por isso que quero manter a minha vida privada a partir de agora", disse numa entrevista de 2019 ao jornal The Sun.

Jack Depp Foto: @lilyrose_depp

Como tal, a maior parte das imagens de Jack que circulam pela Internet provêm de fontes externas: ou foram capturadas por paparazzi ou por amigos ou família. A exemplo disto, a modelo Camille Jansen publicou uma fotografia no dia do seu aniversário em 2020. "Feliz aniversário, meu amor", lia-se na descrição.