Camille Vasquez, a mulher por trás da defesa de Johnny Depp

A seguir a Johnny Depp e Amber Heard - e num julgamento por difamação que dura há mais de um mês - os nomes mais sonantes são os de Ben Rottenborn e Elaine Bredehoft, advogados da atriz, e de Ben Chew e Camille Vasquez, advogados do ator. Esta última, embora esteja no centro de todo este mediatismo, parece indiferente ao que se passa à sua volta: é assertiva e está sempre concentrada em tirar notas. E, embora jovem - tem 38 anos - parece ter uma experiência sólida, pela confiança e segurança com quem defende o ator.



Não foi acaso que esta advogada implacável foi escolhida por Johnny Depp. Camille Vaquez, de 38 anos, formou-se na Universidade do Sul da Califórnia, em 2006, e prosseguiu os estudos na famosa Southwestern Law School, terminando em 2010. Trabalhou em Los Angeles, e mais tarde tornou-se associada na Brown Rudnick, onde se especializou em litígio por difamação, bem como em certas reclamações contratuais, de negócios e de emprego. Em 2022, o seu trabalho foi reconhecido quando ganhou o prémio "The Ones to Watch: The Best Lawyers in America".

Camille Vasquez e Johnny Depp. Foto: Getty Images