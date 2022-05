Sexismo entre mulheres. Advogada de Depp acusa Amber Heard de subir às custas do ex-marido

Benedict Cumberbatch quem ficou com a personagem.





Em 2012, quando Johnny Depp e Amber Heard começaram a namorar, estavam longe de imaginar que dez anos depois estariam a meio de uma batalha judicial com o mundo de olhos postos no julgamento - já que este pode ser visto na íntegra, no Youtube. Do romance que viveram até ao polémico fim do casamento, em 2016, os atores têm protagonizado vários depoimentos, em tribunal, e Amber Heard, em particular, tem sido escrutinada nas redes sociais. No geral, a atriz é acusada de estar a encenar uma atuação de vítima, o que não está provado até ao veredicto final.Mas os contornos escabrosos do caso foram mais longe, quando no último depoimento a advogada de Depp, Camille Vasquez, acusou a atriz de ter conseguido o papel em Aquaman graças à influência de Johnny.Johnny Depp tem - ou tinha, porque entretanto foi afastado da indústria - fortes ligações em Hollywood. Na altura em que Amber Heard foi eleita para o papel de Mera, Johnny Depp estava a trabalhar com os estúdios Disney e também lhe foi oferecido o papel de Doutor Estranho pela Marvel, mas foiNa última audiência, a advogada perguntou à atriz se foi Johnny Depp que lhe "arranjou" o papel em Aquaman. Heard reagiu com surpresa, pedindo a Camille Vasquez que repetisse a pergunta, que foi nitidamente retórica e irónica. A atriz não escondeu o choque e respondeu que conseguiu o papel porque fez a audição. A reação de Camille Vasquez? Riso. Este momento em particular configura uma atitude sexista de uma mulher para outra mulher, ao existir a questão do favorecimento de papéis principais por influência masculina. Veja o vídeo e o momento.