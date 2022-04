Amber Heard e Johnny Depp. As alegações de agressões sucedem-se, mas os looks iguais também

Amber Heard a combinar com Johnny Depp. Foto: Getty Images





Johnny Depp. Foto: Getty Images



Em relação à etiqueta, o casal também sido protagonista de alguma bizarria. É que, além do vestuário ser formal em ambos os casos, há uma semelhança excessiva entre os looks escolhidos por cada um. Amber Heard parece seguir o estilo do ex-marido em tribunal: numa ocasião, usou um fato preto com camisa branca semelhante ao que Depp usou com uma gravata azul, noutra, optou por um outro fato com o símbolo de uma abelha estampado na gravata, símbolo igual ao que Depp tinha usado dois dias antes como broche, precisamente na gravata.

Amber Heard a combinar com Johnny Depp. Foto: Getty Images





Johnny Depp. Foto: Getty

As semelhanças deixam no ar se a atriz quer deixar alguma mensagem subliminar, fazendo alusões subtis ao look do homem que acusa de a ter agredido.

Ao longo das últimas semanas, o ex-casal de Hollywood tem testemunhado nas audições de tribunal de Virginia para discutir questões que ficaram pendentes do seu conturbado casamento. Num mediático julgamento