Os conselhos de uma nutricionista anti-dietas para evitar e combater a celulite

Nem todas gostamos de ver os efeitos da famosa celulite, mas a verdade é que os números mostram que 85% das mulheres a têm. Leonor Tavares Costa, nutrionista, foi uma das convidadas pela Cellulase para apresentar o novo plano de três passos que a marca lançou recentemente, e desmistificou aquilo que achamos que sabemos em relação à celulite. Além disso, a nutricionista, que se diz "anti-dietas", deixou bons conselhos para se evitar ou diminuir a visibilidade da famosa casca de laranja através da alimentação e da beleza.



Primeiro, há que aumentar a ingestão de água para 1,5-2,5L/dia. "Nem sempre temos sede e muitas vezes confundimos outras sensações, como dores de cabeça e fome com, o que na verdade, é desidratação. Assim, devemos aplicar estratégias como a criação de hábitos: beber 1 copo de água em jejum, 1 copo de água entre o pequeno-almoço e o almoço, 1 copo de água mesmo antes do almoço, 2-3 canecas de chá durante a tarde, 1 copo de água mesmo antes do jantar, etc.. Os alarmes no telemóvel podem ajudar e podemos ainda inovar na forma como bebemos água (fazer um jarro com cascas de fruta, ervas aromáticas, sumo de lima ou limão, etc)" começa por dizer.

As caminhadas são, sem dúvida, um aliado na perda de peso e no combate à celulite. Uma vez que é uma atividade que nos permite manter a função cardio-respiratória controlada, podemos realizá-la durante mais tempo (60-120 minutos). Por outro lado, promove a circulação, melhorando a aparência da celulite. A minha opinião, como profissional de saúde, é que a escolha de atividade física deve ser baseada nos gostos de cada um, pois se gostarmos da atividade física, temos maior facilidade em incluí-la no nosso dia a dia" lembra.Se nos focarmos em "comer mais de", temos menos tempo e espaço no nosso dia alimentar para "comer menos de". Neste caso, devemos focar-nos em comer mais fruta, legumes, leguminosas e cereais integrais. Aumentando o seu consumo, automaticamente diminuímos o consumo de produtos processados e nutricionalmente menos interessantes (como o pão branco, snacks com açúcar refinado, refrigerantes, entre outros), associados à acumulação de gordura, principalmente em zonas com tendência a desenvolver celulite."

E quanto à alimentação, haverá alimentos que não se recomendam? "Na minha abordagem como nutricionista, não há alimentos permitidos nem proibidos" começa por explicar. "Existe sim a recomendação de ingerir mais alimentos nutritivos do que produtos nutricionalmente pouco interessantes, mas que também são importantes para a nossa saúde mental. Em consulta utilizo a abordagem 90/10 - 90% da nossa alimentação deve ser composta por "alimentos reais" (real food), como fruta, legumes, leguminosas, carnes brancas, peixes gordos, cereais integrais, gordura monoinsaturada, etc, e 10% da nossa alimentação pode ser composta por produtos que não são tão interessantes nutricionalmente, mas que de vez em quando sabem bem."



No entanto, há alimentos que fazem parte destes 10% que promovem o desenvolvimento da celulite. Por essa razão, não são recomendados no geral, mas muito menos no combate à celulite. De acordo com a nutricionista, são eles:

Leonor Tavares Costa, a nutricionista "anti-dietas".

"Contêm açúcares livres e "calorias vazias" que resultam num pico nos níveis de açúcar no sangue e, posteriormente, numa diminuição acentuada, associada à inflamação nas células."O consumo de sal está associado à retenção de líquidos, tornando a celulite mais aparente. Devemos hidratar o corpo para renovar a água, promovendo a eliminação de toxinas. Quando o consumo de sal é excessivo, esta água fica retida no corpo. Idealmente, devemos restringir o consumo de sal para 1,5g/dia."100g de fiambre da perna extra tem cerca de 2,7g de sal (quase o dobro da dose diária recomendada). Como o sal é utilizado como conservante, devemos evitar estes produtos com excesso de sal."Produtos altamente processados cuja base original é um óleo vegetal, mas ao qual é adicionado hidrogénio para se obter a textura sólida à temperatura ambiente. A margarina e outros cremes vegetais destacam-se pelo seu teor em gordura trans (a gordura mais prejudicial para a saúde cardiovascular) e pela sua capacidade de solidificar dentro do organismo, bloqueando as artérias e dificultando o processo de circulação de sangue e oxigénio."

Sobre a importância da rotina de beleza a par de uma boa nutrição, Leonor Tavares Costa acrescenta: "promovo uma vida feliz e algo descontraída, além de saudável, porque considero que sem um não se tem o outro. Desta forma, acho que mais importante do que estarmos constantemente em busca de soluções para a nossa aparência física, devemos aceitar a nossa genética, alterações hormonais e aceitar também que o nosso corpo muda todos os dias" diz. "Mais importante do que a escolha de aplicar um creme, tomar um suplemento, fazer tratamentos não invasivos ou até mesmo tratamentos invasivos, é a aceitação pessoal, em primeiro lugar, e garantir que o "tratamento" é de qualidade.

Idealizada para funcionar em três passos, a nova rotina da Cellulase é um bom exemplo do que podemos fazer, sem fazer deste ritual uma obsessão, mas com a qualidade necessária à eficácia. Tudo começa com a toma diária do novo suplemento alimentar - Cellulase Pearls ou Cellulase Advanced, consoante o grau da celulite - que atua no interior da pele e na origem do problema. Depois, a esfoliação da pele com o novo gel esfoliante com areia negra vulcânica e extrato de mentol refrescante, que é o Cellulase Gel Esfoliante, e a aplicação do creme refirmante Cellulase Creme Refirmante com cafeína redutora, emolientes, pérolas douradas, para iluminar a pele, e vitamina E antioxidante para dar mais firmeza à pele e afinar a silhueta, são os passos certeiros para travar a batalha contra a pele casca de laranja.