7 produtos anticelulite que ainda vai a tempo de usar

Concentrado anticelulítico e redutor Cellustop, Concept+

É um dos bestsellers da marca, que entretanto passou a ser comercializada em site próprio). É fácil de aplicar, deixa a pele suave e traz resultados em pouco tempo, especialmente se for usado em conjunto com o BodySculp, um concentrado de corpo com efeito redutor. €24

Sérum Esthederm Intensive Glauscine

Este sérum entra facilmente para a rotina de todos os dias, de manhã e à noite. Com propriedades adelgaçantes intensivas, é indicado para acabar com a celulite aquosa, promove a micro circulação e a eliminação de toxinas. A textura é refrescante e sabe bem de manhã, aplicado antes de sair de casa. €47,92 em para-farma.com

Gel de duche My Coach!, Elancyl

Um gel de banho fresco e aromático – deixa uma brisa de chá verde, citrinos, jasmim, almíscar branco e âmbar amarelo – é ideal para começar bem o dia. Apliquei-o religiosamente durante uma semana, e a pele fica sedosa, hidratada e tonificada. Há ainda que dizer que 87% dos ingredientes deste novo gel de duche são de origem natural. €16,90

Energizing Talasso Scrub, Collistar

Já aqui escrevemos sobre o Crio Gel Anticelulite (€64,40), o produto da Collistar que faz maravilhas pelas nossas pernas, e este esfoliante não lhe fica atrás. Tal como o nome indica, o Energizing Talasso Scrub tira partido dos benefícios da talassoterapia e da aromoterapia para transformar o nosso chuveiro num spa. E a experiência começa logo que abrimos o boião e sentimos o cheiro a laranja, rosmaninho e menta. Para além de esfoliar e hidratar, ajuda a acordar pernas pesadas e tem efeitos maravilhosamente imediatos. Por muito que custe, aconselha-se a aplicação estratégica, ou seja, apenas uma vez por semana, antes e depois da exposição solar ou como preparação para um tratamento de corpo mais profundo. €55,45

Le Sculpteur, Sisley

Tal como o rosto tem necessidades diferentes de dia e de noite, também o corpo pode beneficiar de um tratamento a dois ritmos. Assim pensaram os Laboratórios Sisley que, em conjunto com a Universidade de Paris e depois de sete anos de investigação, chegaram a uma nova fórmula para redesenhar a silhueta. Quando estamos acordadas, ajuda a eliminar gorduras, à noite previne-as. A marca promete resultados em 14 dias e, mesmo com apenas um par de idas ao ginásio e alguma indisciplina, notamos bastante diferença ao fim de duas semanas, sobretudo na textura da pele. Vale ainda a pena experimentar a massagem que a Sisley criou para a aplicação do produto – ou pedir a alguém que a faça por nós. € 181

Sérum Amincissant Corps, Eisenberg Paris

Depois de algumas semanas de preguiça, regressámos à rotina de beleza corporal com este ‘tudo em um’ da Eisenberg Paris, um adelgaçante que é muito mais do que isso. Por ser um sérum, é altamente concentrado e tem uma missão clara: ajudar a eliminar gorduras, drenar os tecidos e assim diminuir a retenção de líquidos. Mais uma vez, a disciplina, o exercício e a alimentação são essenciais, mas este pode muito bem ser aquele produto que ajuda a dar uma lição às zonas mais teimosas de concentração de gordura. Fala a experiência de duas semanas, tal como recomendado pela marca, mas esperamos não ficar por aqui. € 92,50 na Perfumes & Companhia.

Golden Radiance Body Oil, Freshly Cosmetics

Este óleo corporal é 100% natural, tendo na sua base óleos vegetais que à primeira aplicação nutrem e hidratam a pele. Também tem um efeito anti-celulítico que reduz a aparência das estrias e cicatrizes. Na composição tem óleos de marula virgem, babaçu orgânico, jojoba orgânica, rosa mosqueta, avelã orgânica, macadâmia ou chia virgem. Além disso, incorpora duas tecnologias de microalgas que atuam como um potente redutor, anticelulítico, antioxidante e protetor contra o fotoenvelhecimento cutâneo. Com um aroma agradável, é um dos produtos estrela da marca espanhola, recém chegada ao mercado de beleza português. €26 (100ml).