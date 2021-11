Afinal, quantos dias é preciso treinar para ficar em boa forma?

quanto tempo demora até vermos resultados?

s especialistas dizem que

o tempo mínimo para começar a ver algumas diferenças são

12 semanas

. Embora o

método PLANK, por exemplo,

garanta 28 dias para tonificar o abdómen, um dos objetivos mais comuns entre os atletas, a realidade é que estar em forma

requer, pelo menos, três meses de dedicação.





Este tempo - 3 meses - foi comprovado por alguns estudos, como aquele que o The American Journal of Physilogy publicou aqui. Durante 13 semanas, os participantes, divididos em dois grupos, praticaram exercícios aeróbicos diariamente. Um dos grupos treinava 30 minutos por dia, o outro, 60 minutos. Após três meses, a condição física foi comparada com o estado inicial e constatou-se que ambos haviam perdido peso e reduzido o percentual de gordura corporal.



A combinação de uma dieta variada e saudável com exercício físico regular é essencial. Se o seu objetivo é muito ambicioso e requer perda de peso, é essencial ter um personal trainer e um nutricionista que desenhe um plano alimentar e desportivo por medida. Leia também Beber água às refeições engorda? Dois especialistas respondem





Este texto começa com um disclaimer: o conceito de boa forma física não só é utópico como subjetivo. Todos sabemos (ou devíamos) que, independentemente do peso, podemos ou não ser saudáveis, e essa já é outra conversa. Podemos indicar, isso sim, um tempo médio para atingir objetivos reais, de acordo com tipos de treino e objetivos específicos, sempre em linha com um plano alimentar saudável e adequado.Esta é uma das primeiras perguntas que se fazem ao começar um plano de treino:Só para começar. Se parar por aqui, provavelmente regressa à estaca zero. Não é ao acaso que os programas de fitness mais populares e bem sucedidos tenham uma duração de 90 dias, tais como o Bikini Body Guide, da australiana Kayla Itsines.