Ginástica hipopressiva: os exercícios que ajudam a atingir a barriga lisa

Para pôr a teoria em prática, tem de ter apenas duas técnicas de respiração em mente: apneia respiratória e a abertura costal, como explicou Eunice Moura, personal trainer, formadora de Low pressure Fitness e autora do livro Barriga Lisa, em entrevista ao site NIT. A primeira consiste em expirar profundamente, ficando alguns segundos sem respirar no fim. A segunda simula uma inspiração falsa, ou seja, após uma expiração profunda e consequente falta de oxigénio deve-se simular uma inspiração para que as costelas se abram. Manter uma postura correta também é essencial. Caso esteja sentado no chão pode manter as pernas cruzadas, à largura da anca, com os ombros afastados das orelhas e os músculos axiais e cervicais o mais esticados possíveis, segundo o site da revista Glamour. Para principiantes, estas posições estáticas são as mais indicadas.



Quanto aos resultados, vão depender de caso para caso, embora, no geral, a maior parte dos indivíduos vejam melhorias entre as seis e as oito semanas desde o início de um treino consistente (duas vezes por semana de 20 a 60 minutos no primeiro mês; três a quatro vezes por semana no segundo mês com intervalo de dois dias), afirma Eunice Moura. Contudo, há cuidados a ter. Ao começar estes exercícios, deve ter a bexiga vazia e não pode treinar após as refeições nem antes de dormir, pois vai aumentar-lhe o metabolismo.

O verão aproxima-se a passos largos. Estamos no final de março e começamos a pensar, mesmo que inconscientemente, nos longos dias de sol e calor, de preferência passados de férias numa praia tropical ou na piscina de um hotel de cinco estrelas. Também é por esta altura que a necessidade súbita de nos tornarmos fit em apenas alguns meses bate à porta. Alternativa às repetições de abdominais no ginásio, ossão uma boa forma de alcançar uma, se for esse o seu objetivo. Para além de tonificarem os músculos da regiãoe das, ajuda na diminuição do perímetro da. Foram desenvolvidos nos anos 80, na Bélgica, por Marcel Caufriez, e décadas mais tarde continuam a ser o go to para fortalecer os músculos do tronco e da bacia. O termo "hypo" vem do grego e significa baixo, enquanto "pressif" vem do francês e significa pressão. Assim, refere-se a uma ginástica sem pressão.Na soma, os hipopressivos são um conjunto demediante a contração do diafragma durante a expiração, provocando a contração reflexiva do pavimento pélvico e da cintura abdominal, embora a eliminação de massa gorda localizada não seja o objetivo principal. Outros benefícios incluem uma melhor saúde postural, correção de relações sexuais mais prazerosas , menor tempo de, melhoria da