Ter as pernas para cima tem benefícios para a saúde. Mito ou realidade?

A conhecida pose "pernas para cima" está a tomar conta do Tik Tok (3,1 milhões de visualizações), isto porque certos membros da rede social afirmam que estar deitada no chão com as apoiadas na parede é benéfico para a saúde, aliviando dores de cabeça, stress e ansiedade, melhorando a circulação sanguínea e a digestão. Umas das utilizadoras que experimentou a pose durante 15 a 30 minutos todos os dias durante uma semana explicou que passou a respirar e a dormir melhor e que não estava tão ansiosa. Contudo, nem tudo o que reluz é ouro.

Anisha Joshi, osteopata profissional, desmistificou esta "cura milagrosa" em entrevista à revista Glamour. "Ter as pernas na parede pode melhorar as dores de cabeça porque está a dar tempo ao corpo de descansar e relaxar", começa por dizer. Ajuda igualmente na drenagem linfática, principalmente se sofrer de inchaço ou retenção de líquidos nos tornozelos ou joelhos.

Porém, não existem provas que demonstrem resultados quanto ao alívio do stress. "Relaxar todos os dias e estar quieto é uma forma de mindfuless", cujo impacto ajuda na diminuição da tensão e na melhoria do descanso, mas isto pode ser alcançado se se deitar simplesmente no chão durante alguns minutos.

O mesmo acontece com a digestão: é possível que melhore a circulação e, consequentemente, possa ajudar o aparelho digestivo a funcionar melhor, além de alongar a parte inferior das costas, diminuindo a tensão abdominal e lombar, embora tal não esteja comprovado. Por fim, a osteopata desaconselha a prática a mulheres grávidas ou a indivíduos com ciática aguda.