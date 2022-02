Bebida de batata. A nova alternativa à lactose que é a tendência do momento

Nas últimas décadas, vimos o mundo procurar (e encontrar) diversas opções alternativas à lactose. Seja por motivos ambientais ou por escolhas alimentares, muitas pessoas não bebem leite de vaca, optando por "leites" de frutos secos ou de cereais. Amêndoa, noz, aveia, arroz, coco, ervilha. É só escolher. Contudo, e ao que tudo indica, as bebidas vegetais que conhecemos foram destronadas pela mais recente novidade: bebida de batata. É verdade, o mesmo vegetal que usamos para fazer puré e empadão será agora o companheiro das torradas ao pequeno-almoço.

Como as bebidas anteriores, o leite de batata corre o mesmo processo. Demolha-se o produto durante algum tempo. Depois de coado, coloca-se o puré numa liquidificadora e acrescenta-se cerca de um litro de água. A seguir, é só triturar, coar de novo num coador de rede e guardar a bebida num frasco.

Mas porquê leite de batata? Porque de todos os outros, este é o mais amigo do ambiente, de acordo com o site da revista The Cut. A cultura da batata ocupa cerca de metade do terreno do que o cultivo da aveia, e utiliza 56 vezes menos água do que as amêndoas. Em termos nutricionais, é um alimento altamente nutritivo, pobre em açúcar e gordura saturada e livre de 14 alergénicos comuns como a lactose, a soja, o glúten e as nozes. É igualmente alto em cálcio, vitamina D, vitamina B12 e ácido fólico.

É por isto e muito mais que a marca DUG, já há venda na Europa, apostou na bebida de batata. Rachel Redman, diretora de marketing da marca, acredita que DUG "tem um paladar equilibrado, porque, se pensarmos bem, as batatas têm um sabor bastante neutro já de si."