As regras de ouro para curar uma ressaca, segundo os especialistas

As bebidas alcoólicas são obviamente líquidas e daí hidratantes, correto? Nem por isso. A infeliz verdade é que o álcool é um agente altamente desidratante que afeta o nosso corpo todo, cérebro incluído. É por essa razão que acordamos com dores de cabeça descomunais no dia a seguir a uma festa, para não falar das náuseas e do mal-estar geral.



Como tal, a primeira regra de ouro é beber muita água ao longo do dia seguinte, mas também sumos ricos em vitamina C ou chá, explicou Florence Foucaut, membro da Associação Francesa de Dietistas e Nutricionistas (AFDN), ao site Madame Fígaro. Além de hidratar, beber chá é uma boa forma de limpar o organismo, como uma espécie de detox. Quanto a sabores, Florence Foucaut sugere o de frutos vermelhos, pelas suas capacidades antioxidantes, e o chá verde.

A segunda regra refere-se às refeições do dia. Aqui, a ideia é simples. Caso esteja com uma grande ressaca, é melhor esperar que o corpo dê sinais de fome antes de ingerir seja o que for. No entanto, se não se sentir muito mal, deve optar por refeições leves para o fígado, pois este é o único órgão que "desintoxica o álcool". Como tal, alimentos com muita gordura devem ser evitados, como bolos ou fast food.