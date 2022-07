Há razões fortes para não beber água antes de dormir

O sono é tão importante como a água para sobreviver, e pode parecer até um pouco contraditório que ambos se influenciem negativamente. Na realidade, existe uma condição chamada noctúria que, tal como o nome indica, pode ocorrer apenas durante a noite. É caracterizada por uma vontade frequente de urinar, o que interrompe o ciclo do sono.



De acordo com um estudo do National Center for Biotechnology Information, esta condição pode causar graves danos ao longo do tempo. Problemas como falta de concentração e coordenação, alterações de humor e sonolência diurna são apenas alguns exemplos das consequências de um simples ato como beber água antes de ir dormir.

Ainda que mais comum em pessoas com sono leve, a noctúria pode afetar qualquer um, e por isso é importante analisar quando e qual a quantidade de água que o corpo aguenta sem despertar. De acordo com a especialista do sono Sammy Margo, à Glamour UK, "é importante mantermo-nos hidratados, mas é preciso considerar o momento de ingestão. É necessário descobrir qual a quantidade e momento certos para beber água".

Acordar durante a noite para utilizar a casa de banho interrompe o ciclo do sono, o que pode ter consequências graves na saúde física e mental Foto: Unsplash

Já Ieva Kubiliute, psicóloga ligada ao bem-estar, aconselhou, no mesmo artigo da Glamour UK, a não beber água pelo menos duas horas antes de se ir dormir – "se há excesso de líquidos no sistema, o corpo pode precisar de usar a casa de banho durante a noite. Isso pode interromper o ciclo de sono, afetando negativamente a qualidade do mesmo. Se o sono interrompido não for corrigido, pode levar ao desenvolvimento da privação do sono", acrescenta.



Para combater este problema é então preciso monitorizar a ingestão de água ao longo do dia, de forma a não cair em exagero durante a noite. Aumentar os níveis de hidratação diariamente é essencial para uma vida saudável e equilibrada.