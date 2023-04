Bebe água e continua num estado permanente de desidratação? Há uma razão

Já bebeu água hoje? Se a resposta é não, por favor interrompa a leitura deste artigo (mas não se esqueça de voltar) e vá buscar um copo. Afinal, a hidratação é absolutamente necessária para sermos seres funcionais, conseguirmo-nos concentrar nas tarefas do quotidiano e praticar exercício físico, além de, claro, termos uma pele bonita e saudável.

No entanto, há vezes em que nos esquecemos de ingerir os cerca de dois litros recomendados por dia e, passado um tempo, a desidratação torna-se na nossa melhor amiga, sem que nos apercebamos disso. Porque sim, podemos passar 24 horas sentadas, sem mexer praticamente um dedo, que vamos ficando sem água no nosso corpo.

E "como é que isto acontece?", perguntar-se-á. Existem vários fatores por trás deste processo. O que parece mais óbvio é a prática de exercício físico. Ao exercitarmo-nos, perdemos água através da transpiração, pelo que a devemos repor, quer enquanto fazemos desporto, quer no final.

Mas saiba que ambém o esforço intelectual requer uma produção significativa de energia, pelo que o cérebro precisa de água para acompanhar todas as tarefas que necessita de concretizar. Deste modo deve ter uma garrafa (idealmente, das reutilizáveis e não de plástico) junto a si, enquanto trabalha, de forma a impedir que os seus níveis de concentração diminuam ao longo do dia.

Há algumas comidas que também ajudam na desidratação, sem que o note, como alimentos com uma dose extra de sal ou açúcar ou ingredientes picantes. O que acontece, no caso destes últimos, é que a temperatura corporal aumenta e, para voltar a um equilíbrio, o corpo produz mais suor, logo perde água.

Além destes, as bebidas alcóolicas têm também um grande impacto na hidratação do corpo. A razão é explicada pelo jornal médico News Medical, que garante que "beber cerca de 250mil de uma bebida alcoólica resulta em 800ml a 1000ml de líquidos excretados pelo organismo". Não é por acaso que, no dia seguinte a uma festa animada, seja aconselhável beber bastante água.

Claro que a própria temperatura, especialmente nos dias de primavera e verão que já chegaram, também está relacionada com a hidratação do corpo. Com o calor, tendemos a transpirar mais e, por consequência, perder mais água.

Para inverter esta tendência só existe uma solução: beber líquidos. Bem sabemos que, uma vez que a água não tem sabor, parece "aborrecido" fazê-lo, pelo que pode optar por chás ou águas com sabores (mas, preferencialmente, sem açúcar). Outra opção é comer alimentos mais ricos em água, como melancia, tomate, melão, abacaxi ou ou cenoura crua.